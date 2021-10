Legge di Bilancio 2022: via a manovra da 30 miliardi, tutti i bonus

Dalle pensioni al reddito di cittadinanza (rifinanziato e modificato), passando per il rinvio della sugar e plastic tax al 1° gennaio 2023, il rinnovo dei bonus edilizi. Sono numerosi i temi al centro della Legge di Bilancio 2022, che ieri ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri.

Si tratta di una maxi manovra da 30 miliardi, anche nella forma, 185 articoli, la prima del governo di Mario Draghi. Vediamo nel dettaglio le misure principali. Legge di bilancio 2022: capitolo pensioni Per un altro anno non si tornerà alla legge Fornero. I requisiti salgono a Quota 102, 64 anni di età e 38 di contributi, ma arrivano 600 milioni in tre anni per i lavoratori delle Pmi in crisi che potranno uscire con 62 anni. Si allarga la platea dell’Ape social, in cui entrano tra l’altro estetisti, magazzinieri e anche le maestre, mentre cambiano i requisiti di Opzione donna con il limite di età che sale di due anni (60 per le lavoratrici dipendenti e 61 per le autonome). Il contratto di espansione che consente lo scivolo pensionistico fino a cinque anni favorendo il turnover, viene esteso agli anni 2022 e 2023 e per questi due anni «il limite minimo» dei dipendenti delle imprese scende a cinquanta, soglia per potervi accedere. Irpef e Irap

Per conoscere la composizione del taglio vero e proprio delle tasse bisognerà aspettare le prossime settimane. La manovra però non si limita a finanziare l’apposito fondo con 8 miliardi ma indica una direzione, la riduzione dell’Irpef e anche dell’Irap. Per il taglio del cuneo però non si fanno scelte e si indicano due vie, la riduzione delle aliquote o la revisione delle detrazioni.

Nel calcolo della riduzione del peso del fisco il governo aggiunge anche la cancellazione dell’aggio per 990 milioni, il rinvio di sugar e plastic tax, l’Iva al 10% per la tampon tax, gli incentivi per la casa e per le imprese e i 2 miliardi contro il caro-bollette, che serviranno però solo per il primo trimestre e potrebbero tradursi in una riduzione delle aliquote Iva. Si arriva in tutto a 12 miliardi nel 2022.