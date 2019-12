Leader del futuro: non solo profitto come obiettivo ma anche più etica

I Ceo Europei che avranno maggiore successo nel 2025 saranno quelli in grado di esercitare una leadership etica e orientata alle persone: è quanto emerge dalla ricerca condotta da Korn Ferry, società di consulenza organizzativa che accompagna le aziende nel ridisegnare gli asset manageriali, che ha analizzato quali saranno le caratteristiche dei leader di successo del 2025.

L’indagine, che è stata svolta tra agosto e settembre 2019, ha coinvolto 163 Ceo di società pubbliche e private di tutta Europa, attive in diversi settori.

Cosa è emerso dell’indagine

Il 94% degli intervistati dichiara che il Ceo del 2025 dovrà avere maggiore attenzione per gli aspetti etici del business. Per il 95%, invece, i manager non dovranno avere più come unico obiettivo il profitto ma dovranno focalizzarsi sulle persone e sull’aspetto sociale.

“I manager hanno capito che per ottenere risultati importanti, guardare esclusivamente ai risultati senza tenere conto dell’aspetto etico, sociale e sostenibile del business, non è più sufficiente – commenta Maurizia Villa, Managing Director e Country Chair di Korn Ferry in Italia. – I Ceo del futuro devono saper guidare un’organizzazione con trasparenza e vogliono fare la differenza cambiando il modo di fare impresa.”

Dalla ricerca emerge, inoltre, che i driver che influenzeranno i futuri Ceo sono lo sviluppo tecnologico, seguito dall’andamento economico e dallo scenario politico; l’ostacolo maggiore sarà invece rappresentato dalla difficoltà di trovare talenti qualificati.

Avere una missione chiara è stato identificato dagli intervistati come principale fattore determinante per il successo del Ceo del futuro, seguito da apertura e agilità nell’affrontare il cambiamento e da un forte sistema di valori.

“Indubbiamente il contesto con cui i leader si confronteranno nel 2025 sarà diverso da quello attuale, ma è positivo evidenziare come gli attuali Ceo europei stiano già guardando al cambiamento con una prospettiva più ampia, in un’ottica di come sarà il futuro leader di successo”, conclude Maurizia Villa.

I risultati della ricerca

In quale misura il ruolo di Ceo si concentrerà sulla leadership etica

in larga misura (56%) solo in parte (38%) come ora (5%)

In che misura i futuri Ceo 2025 sposteranno il focus dal profitto a una visione di sistema che include profitto, persone e universo

in larga misura (62%) solo in parte (33%) come ora (5%)

Quali fattori avranno maggiore impatto sui Ceo del 2025

tecnologia economia politica

Quali sono i driver più importanti per i leader emergenti che vogliono diventare Ceo nel 2025

fare la differenza nel modo di fare business guidare l’innovazione cambiare l’apporto sociale dell’impresa

Quali saranno gli ostacoli maggiori per i leader del 2025

difficoltà nel trovare talenti qualificati modelli di business che non tengono il passo con il cambiamento complessità globale

Quali sono i fattori più importanti perché un Ceo abbia successo nel 2025

avere un obiettivo, una missione apertura e agilità nell’affrontare il cambiamento forte sistema di valori

Cosa ha fatto la differenza per diventare un Ceo di successo

un team e collaboratori di grande valore impegno personale verso l’obiettivo core values

Quali esperienze ti hanno preparato maggiormente alle sfide del ruolo di Ceo

formare una squadra per raggiungere un obiettivo non allettante imparare dei propri errori o fallimenti guidare un programma di trasformazione del business aziendale

In che momento della vita le esperienze di crescita hanno avuto maggiore impatto sulla formazione dei futuri leder per il ruolo di Ceo