Le scelte finanziarie da evitare se si vuole andare in pensione presto

Per chi si prepara alla pensione, i primi costi da tagliare sono anche i più grandi: il debito, la casa e l’auto. Se si sceglie di assumere più debiti, di vivere in una casa più grande o guidare un’auto costosa, potrebbe essere compromessa la capacità di risparmiare e quindi di ritirarsi dal lavoro e andare in pensione.

Così dice su Bussiness Insider la pianificatrice finanziaria Sophia Bera.

“Il pensionamento dovrebbe essere una delle vostre massime priorità finanziarie, insieme al pagamento del debito ad alto tasso d’interesse e alla creazione di risparmi d’emergenza. Questi sono i tre elementi chiave per creare una solida base finanziaria. Senza questa è difficile raggiungere altri obiettivi finanziari”.

Tenendo questi tre elementi in testa, si evita di prendere ora decisioni finanziarie che potrebbero causare ostacoli alla pianificazione finanziaria dopo. Tre delle più grandi decisioni finanziarie che si possono prendere ora e che potrebbero rendere più difficile andare in pensione in futuro sono: