Le cinque tappe per diventare milionari

Cosa serve per diventare milionari oggi giorno? E’ una domanda che si fanno moltissime persone. Quando si pensa ai ricchi si tende a immaginare che si tratti di personaggi televisivi con palazzi, auto di lusso e vestiti costosi ma in realtà, ci sono quasi 12 milioni di famiglie americane con un patrimonio netto di oltre 1 milione di dollari.

Molti americani aspirano ad essere milionari e stanno cercando di arrivarci. GOBankingRates ha recentemente chiesto agli statunitensi quali passi avrebbero dovuto fare per raggiungere l’obiettivo di 1 milione di dollari. Ecco quali sono.

Impara a investire

Quasi il 40% degli aspiranti milionari pensa che imparare a investire sia un passo cruciale sulla strada verso questo obiettivo. Ed è vero. Così investire 350 dollari al mese per un periodo di 40 anni permetterà di racimolare oltre 1 milione di dollari se il vostro portafoglio genera un rendimento medio annuo dell’8% in quel periodo.

Risparmiare di più e spendere meno

Quasi il 18% degli americani è concorde sul fatto che per diventare milionario, è necessario ridurre le spese e ridurre costantemente la liquidità bancaria.

Pagare i debiti

Oltre il 17% degli americani ritiene che ripagare il debito sia fondamentale se si vuole raggiungere lo status di milionario visto che più soldi extra si avrà a portata di mano, prima ci si potrà liberare del debito ed evitare di accumulare costosi interessi.

Prendere la laurea

Più dell’8% degli americani pensa che una laurea sia il biglietto da visita per diventare milionario. E ci può essere una certa verità visto che i lavoratori laureati sono statisticamente quelli che più probabilmente guadagneranno più di tutti. Ma questo non significa che è necessario frequentare l’università per accumulare ricchezza visto che sono tanti gli operatori commerciali o proprietari di piccole imprese senza laurea che fanno abbastanza soldi grazie a spese intelligenti e risparmi che permettono loro di costruire ricchezza sostanziale nel tempo.

Trovare un lavoro ben pagato

Oltre il 5% degli americani ritiene che trovare un lavoro ben retribuito renderà possibile diventare milionari. Detto questo, molte persone ottengono aumenti nel corso della loro carriera, ma preferiscono spendere questo denaro per lussi piuttosto che risparmiare e investirlo. Da qui il consiglio prezioso: se ottiene uno stipendio migliore, prendi quel denaro in più e depositato in conto di risparmio, un piano pensionistico o altro.