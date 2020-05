Le attività degli italiani durante la convivenza con il virus

Wall Street Italia, grazie alla collaborazione con T-Voice, ha cercato di capire quali sono state le attività svolte dagli italiani ne periodo di lockout.

T-Voice si occupa di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery e sfrutta algoritmi di artificial intelligence supervisionati con l’obbiettivo di offrire una panoramica precisa di opinioni e sentimenti condivisi tramite il web e i social network.

Le analisi sono state condotte su più di 10.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “convivenza virus” presenti nel web e sui principali social network per il periodo che va dal 13 Aprile al 10 Maggio. Tutti i risultati sono presentati al netto degli “off-topic”, ovvero senza considerare quei testi che non contengono il tema di interesse.

L’analisi topic model consente di individuare possibili temi di interesse sulla base dell’associazione e della ricorrenza delle parole. Le parole più significative vengono così raggruppate e tramite esse è spesso possibile identificare i diversi topic presenti nei vari post. Gli algoritmi di artificial intelligenze ci permettono poi di entrare nel dettaglio dell’analisi delle abitudini e dei comportamenti delle persone durante la quarantena. Infatti, nell’ultimo mese le attività degli italiani si sono divise tra Film e tv, Musica e radio, Lettura, Attività sportiva (soprattutto domestica) e Cibo e cucina (con una propensione verso modi di mangiare e cucinare cibi sani e dietetici).

Guardare film e serie tv è l’attività più condivisa, tuttavia dal 4 maggio in poi si nota un aumento in attività fisica e nell’ascolto di musica (due temi spesso molto collegati tra loro) complice indubbiamente l’inizio della Fase 2, che ha decretato il via libera per le attività sportive individuali.

Il Gradimento degli italiani (Web Opinion Index)

Combinando i risultati precedenti, riguardati le attività più frequenti, con un livello di soddisfazione espresso in ciascun post che le riguardano è possibile costruire un indice sintetico, un WOI (Web Opinion Index), che misura il gradimento degli italiani per ciascuna attività. Tale indice misura quindi la reale preferenza che emerge tramite l’analisi delle opinioni espresse sul web.

In particolare, si nota che Film e tv è l’attività preferita, seguita dall’ascolto della musica e dalla lettura, che risultano essere molto simili in termini di gradimento complessivo. Al contrario l’attività sportiva è la meno apprezzata.