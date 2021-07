Lavoro: le 15 aziende con cultura più innovative in Italia, secondo i dipendenti

Innovazione e sviluppo da un lato, lavoro e dipendenti dall’altro: la pandemia ha spinto le aziende ad innovarsi, ma non soltanto sotto il punto di vista di intelligenza artificiale, nuove tecnologie e blockchain, bensì soprattutto in merito alle modalità di lavoro come lo smartworking.

Sotto questo punto di vista, infatti, sempre più aziende hanno ascoltato le richieste dei singoli collaboratori, venendo incontro alle loro esigenze: le persone sono indirizzate verso un futuro lavorativo sempre più ibrido in cui i giorni di operatività da casa e in ufficio si alterneranno regolarmente.

L’hybrid work o il flexible work, quindi, sono il presente e il futuro della modalità lavorativa e sono alcune delle caratteristiche indagate secondo cui Great Place to Work Italia®, company leader da oltre 30 anni nell’analisi del clima aziendale, del change management e dell’employer branding, ha costruito l’Innovation Index: un parametro fondamentale per stilare la Classifica Best Workplaces for Innovation 2021.

Per la realizzazione della lista, in cui sono presenti 15 aziende, sono state analizzate 128 imprese e ascoltate le opinioni di oltre 40.000 collaboratori sul proprio ambiente di lavoro. Il gradino più alto del podio è occupato da Accuracy (1°), società di consulenza finanziaria di origine francese. Seguono American Express (2°), multinazionale sempre nel settore finanziario, e Salesforce (3°), azienda americana di software.

“Le 15 organizzazioni premiate coprono tutti i settori, ma è anche importante ricordare che il 27% delle aziende stesse provengono da quello tecnologico – afferma Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work Italia® – Questo dato, rispetto a quanto identificato un anno fa, conferma il fatto che le aziende operanti nell’ambito IT vengono percepite come più innovative. Inoltre, in confronto alle classifiche Best Workplaces™ for Innovation degli ultimi tre anni, abbiamo registrato un aumento del 40% delle aziende totalmente «made in Italy» tra le imprese in graduatoria”.

La classifica