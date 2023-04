Lavoro: in arrivo l’incentivo per assumere i Neet under 30

Per iniziare a contrastare l’esercito di “Neet”, vale a dire i 3 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, e migliorare il tasso di disoccupazione giovanile che, secondo le ultime stime Istat, si attesta al 22,4%, il governo Meloni è pronto a mettere in campo un nuovo incentivo “rafforzato”. I dettagli sono contenuti nella bozza del decreto Lavoro attesa sul tavolo del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni.

La novità è questa: ai datori privati che assumono under 30 Neet e registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani”è riconosciutoun bonus per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La bozza di norma spiega che chi assume giovani under 30 in Italia a decorrere dal 1° giugno e fino a fine anno non paga il 60% dello stipendio. Il contributo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per l’apprendistato professionalizzante (l’apprendistato di secondo livello). È però previsto un tetto alla spesa complessiva di 80 milioni, per ridurre i rischi sui conti pubblici. Per il 2024 invece la copertura stimata scende a 51,8 milioni.

La fotografia dei Neet italiani

Secondo la relazione tecnica, nel 2023 la nuova misura può arrivare a produrre circa 70mila nuove assunzioni di giovani under30, delle quali il 56% (39mila individui) con un contratto stabile o di apprendistato professionalizzante, per una retribuzione media mensile (calcolata sul 2021) pari a 1.300 euro.

Il tema Neet è infatti quanto mai urgente e di fatto rappresenta il vero flop di Garanzia giovani. Abbiamo superato quota 3 milioni di persone, ovvero un giovane su quattro nella fascia d’età 15-34 anni (25,1%). Se si riporta il dato a un confronto europeo, considerando la fascia d’età 15-29 anni stabilita dalla Ue per identificare il fenomeno, l’Italia registra il più alto tasso di Neet (23,1%) contro una media del 13,1% per i 27 Paesi dell’Unione. Un tasso sostanzialmente invariato nell’ultimo decennio e ben lontano dall’obiettivo fissato da Bruxelles di vederlo ridotto al 9% entro il 2030.

La strada per risolvere il problema dei Neet dunque è ancora lunga e tortuosa, ma questo incentivo rappresenta un primo importante passo verso la soluzione.

La procedura con cui le aziende possono richiedere l’incentivo

L’agevolazione è corrisposta mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’Inps, che, entro 5 giorni, sempre on line, comunica la disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. In caso positivo, a favore del richiedente, scatta una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo. Le somme vengono riconosciute in base all’ordine cronologico (il meccanismo sarà quello del click day) e in caso di fondi insufficienti la procedura si blocca (le aziende dovranno attendere un rifinanziamento). Entro 14 giorni deve essere firmato il contratto incentivato che va di nuovo comunicato all’Inps, pena la perdita dei fondi attributi.

Una novità di questo incentivo è che è cumulabile con l’esonero totale (triennale) per nuove assunzioni (incluse le trasformazioni di rapporti a termine) a tempo indeterminato di under 36 effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, prorogato dall’ultima legge di Bilancio, ma anche con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore Neet assunto.