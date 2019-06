Lavorare in un’azienda “green”, priorità per i millennial

L’attenzione per l’ambiente diventa sempre più centrale nelle scelte professionali dei millennial. A tal punto che da una recente indagine statunitense pubblicata dalla CNBC è emerso che ben l’86%, in pratica 9 su 10, dei nati tra il 1981 e il 1996. si ridurrebbe lo stipendio pur di far parte di un’azienda rispettosa dell’ambiente e che applichi concrete politiche di responsabilità sociale d’impresa (Corporate social responsibility – CSR),

Conferme sulla sempre maggiore attenzione che la salute del pianeta riveste per i millenial è emersa da una ricerca di GreenBiz, che ha evidenziato come 2 giovani su 3 non lavorerebbero per un’azienda che non abbia un forte impegno in campo ambientale e l’85% vorrebbe avere l’opportunità di farsi promotori del raggiungimento di obbiettivi legati alla CSR.

Ma non è tutto, perché il modo in cui un’azienda gestisce le sue relazioni sociali, economiche e ambientali presenta un forte impatto sul suo successo: da una ricerca americana pubblicata su Forbes è infatti emerso che le politiche di responsabilità sociale porterebbero a un aumento del 30% del capitale annuo.

Le aziende per attuare il cambiamento innanzitutto dovrebbero integrare più a fondo la responsabilità sociale d’impresa in tutte le funzioni organizzative coinvolgendo in prima linea i dipendenti nelle politiche di sostenibilità ambientale e recuperando in questo modo la loro fiducia.

Ma la strada da fare verso una reale sensibilizzazione delle tematiche ambientali in azienda è ancora lunga. Secondo quanto emerge da una indagine su The Guardian, il 63% dei lavoratori ritiene gli amministratori delegati poco credibili e poco attenti in relazione tematica ambientale. Ridefinire il significato di azienda socialmente responsabile e creare un solido capitale umano consapevole permetterebbe ai collaboratore di diventare reali agenti del cambiamento sociale, economico e ambientale.