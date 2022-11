La Bce deve prestare attenzione alla Federal Reserve statunitense, che influenza i mercati globali, ma non può semplicemente rispecchiare le sue mosse politiche, ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde dopo che la Fed ha innalzato il tasso di interesse principale di altri 75 punti base ieri. Contestualmente, il presidente Jerome Powell ha affermato che la battaglia contro l’inflazione richiederebbe un aumento dei costi finanziari “più alto del previsto”, portando gli investitori a scontare anche ulteriori aumenti della Bce.

Ma Lagarde ha affermato che la Bce, che a sua volta ha aumentato i tassi di 75 punti base la scorsa settimana, non può semplicemente imitare la Fed, perché le condizioni economiche sono diverse nella zona euro. Questo punto sottolineato è stato anche dal membro del consiglio della Bce Fabio Panetta e dal governatore della Banca D’Italia Ignazio Visco.

“Dobbiamo essere attenti alle potenziali ricadute”, ha detto Lagarde in una conferenza a Riga. “Non siamo simili e non possiamo progredire né allo stesso ritmo o con la stessa diagnosi delle nostre economie”. Lagarde ha ammesso che la Bce è stata “influenzata dalle conseguenze” dell’azione della Fed attraverso i mercati finanziari e in particolare il tasso di cambio dell’euro, che oggi era in calo rispetto al dollaro Usa. “Chiaramente il tasso di cambio è importante e deve essere preso in considerazione nelle nostre proiezioni sull’inflazione”, ha affermato Lagarde, ribadendo il suo impegno a ridurre l’inflazione all’obiettivo del 2% della Bce.

La Bce deve continuare ad aumentare i tassi o rallentare?

Dal canto suo, Panetta ha affermato che la zona euro è più vulnerabile degli Stati Uniti a un rallentamento economico globale e all’aumento dei prezzi dell’energia e che l’inasprimento della Fed stava già facendo il suo dovere, il che significa che la Bce doveva essere cauta.

In particolare, ha affermato che la Bce dovrebbe evitare di aumentare i tassi di interesse troppo velocemente perché ciò potrebbe danneggiare eccessivamente la crescita economica, i prezzi delle case e i mercati finanziari.

“Se questi aumenti maggiori del previsto sono interpretati come segnali di un tasso terminale più elevato, piuttosto che semplicemente anticipare la normalizzazione, potremmo avere un impatto più forte sulle condizioni di finanziamento e in definitiva sull’attività economica di quanto previsto”, ha detto Panetta a un evento della Bce. Il governatore della Banca d’Italia Visco ha anche affermato che la Bce non dovrebbe reagire allo stesso modo della Fed e ha sostenuto le aspettative del mercato per tassi più bassi nella zona euro rispetto agli Stati Uniti.

Il suo omologo portoghese, Mario Centeno, è andato ancora oltre affermando che la Bce ha già completato gran parte degli aumenti dei tassi che ritiene necessari dopo aver raggiunto i 200 punti base di aumenti da luglio; ma molti altri membri del Consiglio direttivo decisionale della Bce continuano ad avere una visione più aggressiva.

Parlando insieme a Lagarde, il governatore della banca centrale lettone Martins Kazaks ha affermato che i tassi devono andare “molto più in alto” e che non è necessario sospendere i rialzi a cavallo dell’anno. Il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ha anche affermato che la Bce non dovrebbe astenersi da ulteriori aumenti dei tassi.

Il tasso di interesse che le banche chiedono per concedere prestiti alle imprese è aumentato di 55 punti base a settembre, il più grande aumento mensile dalla creazione dell’euro, attestandosi al 2,41%, secondo i dati della Bce di oggi: si tratta del valore più alto dal 2015.