La tassa sugli extraprofitti fa crollare le banche in borsa

E’ una mossa a sorpresa quella del Governo Meloni, che ha introdotto una tassa del 40% sugli extraprofitti delle banche all’interno del Decreto Omnibus, l’ultimo provvedimento approvato dopo la pausa estiva. L’obiettivo della nuova tassa è aiutare le famiglie alle prese con l’aumento delle rate dei mutui a tasso variabile, finanziare il taglio delle tasse e del cuneo fiscale, portando un gettito di 2-3 miliardi di euro. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha definito la misura “una norma di equità sociale”. Ma cosa sono gli extraprofitti? E da dove arrivano quelli delle banche?

Cosa sono gli extraprofitti

L’extraprofitto o sovraprofitto indica un guadagno superiore rispetto al profitto normalmente conseguito. Spesso l’extraprofitto deriva più da situazioni di mercato favorevoli che da meriti dell’imprenditore e può considerarsi un fenomeno di quasi rendita.

Perché le banche li hanno accumulati

Un’analisi di Dbrs- Morningstar rileva che le 5 maggiori banche italiane (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Bper) hanno accumulato nel primo trimestre 2023 5,7 miliardi di euro di utili netti: +60% anno su anno, escludendo gli accantonamenti per la Russia e l’avviamento negativo derivante dall’acquisizione di Banca Carige da parte di Bper nel secondo trimestre del 2022. A mettere le ali ai profitti delle banche sono stati i continui rialzi dei tassi da parte della Bce, impegnata nella lotta contro l’inflazione.

Tuttavia, il rapporto di Dbrs- Morningstar avverte che il margine d’interesse netto (Nii) è vicino al picco, alla luce della previsione di rallentamento della politica monetaria restrittiva della Bce, nonché di una potenziale compressione dei margini di profitto nel tentativo delle banche di mantenere le quote di mercato, la riduzione dei volumi di nuovi prestiti, e l’imminente rimozione del contributo della riserva obbligatoria detenuta presso la Banca centrale.

Come funziona la tassa sugli extraprofitti

Secondo la bozza del provvedimento, la tassa sugli extraprofitti sarà divisa in 2 blocchi. La prima parte sarà calcolata sulla differenza tra interessi passivi e attivi tra l’esercizio 2021 e 2022, con una franchigia del 3%. L’altra parte sarà calcolata sull’eccedenza del 6% maturata tra 2021 e 2023. L’imposta non potrà superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio 2022. La tassa non sarà deducibile da quelle sui redditi e dall’Irap, dovrà essere versata entro il 30 giugno 2024 e non potrà superare il 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023.

La reazione dei mercati

La nuova tassa ovviamente non è piaciuta agli istituti di credito. Che hanno aperto in forte calo a Piazza Affari: il Ftse Italia All-Share Banks ha perso oltre il 7% a mezz’ora dall’avvio delle contrattazioni, con i ribassi maggiori registrati da Banca Mps, Bper, Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Sondrio, Credem e Banco Bpm. Al momento della redazione di questo articolo, le banche sono ancora tutte in territorio ampiamente negativo:

Credem: -6,36%;

-6,36%; Banco Bpm: -6,34%;

-6,34%; Bper Banca: -7,21%;

-7,21%; Banca Popolare di Sondrio: -4,93%;

-4,93%; Intesa Sanpaolo: -6,97%;

-6,97%; Banca Mps: -6,06%.

Non solo banche: i precedenti di tasse sugli extraprofitti

La tassa sugli extraprofitti è un grande classico dell’estate italiana. L’ultimo episodio risale all’agosto 2022, quando il Governo Meloni introdusse una la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche per finanziare un decreto di sostegno all’economia. La tassa si rivelò un vero e proprio flop, perché la maggior parte delle imprese decise di non pagarla, e di fare ricorso.