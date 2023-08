Al termine di una riunione durata tre ore, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Omnibus. Questo è l’ultimo provvedimento approvato dopo la pausa estiva.

Tra i punti più importanti del nuovo provvedimento vi è un prelievo del 40% sugli extra profitti maturati dalle banche: solo e soltanto per il 2023 è previsto che gli introiti maturati dalle banche vengano utilizzati per sostenere il taglio delle tasse e le spese per i mutui destinati all’acquisto della prima casa.

Decreto Omnibus: le novità previste

Con il Decreto Omnibus arriva una vera e propria stangata nei confronti delle banche, per le quali ci sarà un prelievo del 40% degli extra profitti, che servirà per alimentare le misure a sostegno del taglio delle tasse per i le misure a supporto delle famiglie, che sono alle prese con il mutuo sulla prima casa.

Giorgetti ha portato una norma di equità sociale che è un prelievo sugli extra profitti delle banche limitato al 2023 – spiega Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Sono introiti che andranno ad aiuti per mutui sulla prima casa e taglio delle tasse. È una risposta all’aumento del costo del denaro che è stato superiore agli aumenti in carico alle famiglie. Stiamo parlando di alcuni miliardi.

Taxi

Approvate le nuove norme relative ai taxi. I Comuni hanno la possibilità di incrementare del 20% le licenze esistenti, ma non è arrivata la disposizione che prevedeva il cumulo con quelle esistenti.

Il provvedimento è contestato dalle sigle sindacali, che hanno già annunciato degli scioperi e delle mobilitazioni. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese, spiega che ci saranno degli ulteriori confronti oltre a quelli che ci sono già stati con gli operatori del settore.

Ponte sullo Stretto

Tolto il tetto ai compensi per i super consulenti, che dovranno lavorare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il provvedimento è stato accompagnato da una serie di polemiche nel corso degli ultimi giorni.

Matteo Salvini ha spiegato che questa norma non riguarda i componenti del consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto. Coinvolgerà unicamente i dirigenti.

Giustizia

Arriva il via libera anche per l’altro Decreto Omnibus sulla giustizia. Sono previste delle pene più severe per quanti siano ritenuti responsabili di incendi. Viene destinato l’8 per mille alle tossicodipendenze.

Abbiamo introdotto altre norme contro la criminalità organizzata estendendo la possibilità di intercettazioni a reati tipicizzati sia nella fattispecie del reato sia quando sono aggravati nella finalità di terrorismo e l’aggravante del sistema mafioso, sostiene il ministro della Giustizia Carlo Nordio al termine del Cdm.

Caro voli

Nel tentativo di frenare il caro voli, il Governo ha introdotto un provvedimento il cui scopo è quello di andare a bloccare la dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree. Questa norma è stata modulata in relazione al tempo di prenotazione, nel caso in cui la fissazione venga applicata sulle rotte nazionali di collegamento con le isole. O nel caso in cui dovesse avvenire in un periodo in cui vi è un picco di domanda legato alla stagionalità o in concomitanza di un’emergenza nazionale che possano produrre un aumento del prezzo dei biglietti e dei servizi accessori del 200%.

Tecnologia

Attraverso il Decreto Omnibus il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per monitorare il trasferimento all’estero della tecnologia ritenuta critica. È stato autorizzato l’esercizio dei poteri speciali quando gli atti e le operazioni riguardino l’intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare.

Salario minimo

Per quanto riguarda il salario minimo, che al momento ha acceso un forte dibattito, Giorgia Meloni dovrebbe incontrare le opposizioni venerdì.