La spagnola Bbva sbarca in Italia con una banca online

Arriva una nuova realtà nel panorama bancario italiano. BBVA, secondo gruppo bancario spagnolo per capitalizzazione e tra i principali istituti europei sbarca in Italia con una proposta di alto valore e un’esperienza personalizzata per ogni cliente.

Arriva nel nostro paese la prima banca retail completamente digitale del Gruppo BBVA in Italia. BBVA arriva sul mercato italiano con il digital banking gratuito, grazie a prodotti di finanziamento a prezzi competitivi e ad una delle carte più sicure presenti sul mercato, la prima in Italia caratterizzata dall’assenza del codice identificativo e dalla presenza del CVV dinamico.

La spagnola BBVA è presente in Italia da più di tre decenni attraverso la sua attività bancaria wholesale, ma compie un ulteriore passo in avanti e si avvicina al cliente retail e lancia una proposta totalmente digitale in Italia. Ad oggi, ben 38 milioni di clienti del Gruppo interagiscono con la banca attraverso i canali digitali: più del 62% lo fa attraverso l’applicazione mobile, mentre 7 vendite su 10 vengono effettuate in maniera digitale.

“La nostra proposta per il mercato italiano punta a combinare l’offerta di prodotti e la solidità di una banca tradizionale con l’esperienza dei clienti, oggi sempre più digitalizzati. Vogliamo portare in Italia il meglio di questi due mondi: una banca digitale universale”, ha dichiarato Onur Genç, Presidente e Amministratore Delegato di BBVA. “L’Italia è un grande mercato, nel pieno di una profonda trasformazione digitale. L’e-commerce, il mobile banking e i pagamenti con carta hanno avuto tassi di crescita double-digits negli ultimi anni, offrendo grandi prospettive di sviluppo per il futuro”. “BBVA arriva in Italia con l’ambizione di essere la ‘Zero Commission Everyday Mobile Bank’ di riferimento per i nostri clienti. Per loro abbiamo pensato ad un’esperienza di mobile banking senza commissioni, a strumenti che li aiutino a risparmiare e a controllare le loro spese dall’app in modo comodo e semplice e a prodotti di finanziamento orientati alle loro esigenze quotidiane, disponibili in un click e a prezzi molto semplici e competitivi”, ha detto Javier Lipuzcoa, Responsabile del Digital Banking di BBVA in Italia.

La carta BBVA: senza commissioni e più sicura

La carta BBVA, l’unica nel suo genere in Italia, non ha PAN (numero di carta) o CVV (codice di verifica) stampati. Il codice di verifica viene infatti generato dall’applicazione ogni volta che il cliente fa un acquisto, aggiungendo maggiore sicurezza alla transazione; un chiaro esempio di innovazione in termini di sicurezza, realizzato in modo semplice e conveniente.

I clienti della banca in Italia beneficeranno di un servizio clienti telefonico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, formato da un team multidisciplinare di operatori specializzati, dotati di tutti gli strumenti e i canali per soddisfare le esigenze dei clienti.

La proposta di BBVA include:

– Un conto con una carta di debito online senza spese o commissioni

– Nessuna commissione per i bonifici, compresi quelli immediati

– Prelievi di contanti gratuiti a partire da 100 euro in qualsiasi sportello ATM della zona euro

– Un servizio di pagamento mobile con Samsung Pay, Google Play o Apple Pay

– Pay&Plan, che permette di pagare a rate fino a 1500 euro

– Stipendio in Anticipo, che permette ai clienti di ricevere in anticipo parte del proprio stipendio, fino a 1500 euro.

Bbva – ha spiegato Genc – non prevede di avere filiali in Italia e fornirà assistenza ai clienti della nuova banca digitale attraverso un servizio da remoto.

Crediamo nel potere delle persone, crediamo che la dimensione umana debba essere complementare all’esperienza digitale, ma questo non rende necessario la presenza fisica (…) Vogliamo assicurarci che non ci sia bisogno di assistenza umana, ma se ci sarà bisogno l’assistenza ci sarà. Se si vorrà qualcuno ci sarà sempre qualcuno dall’altra parte della linea.

BBVA: chi è

BBVA è un gruppo finanziario globale fondato nel 1857 e da sempre attento alle esigenze delle persone. Leader nel mercato spagnolo, è la più grande istituzione finanziaria del Messico, con numerose filiali in Sud America. Inoltre, è il primo azionista di Garanti BBVA in Turchia e ha importanti attività business di investimenti, analisi transazionale e mercati di capitali negli Stati Uniti.