La Securities and Exchange Commission (Sec) lunedì ha presentato una denuncia civile accusando 11 persone per il loro ruolo nella creazione e promozione di un presunto schema piramidale incentrato sulle criptovalute che ha raccolto oltre 300 milioni di dollari dagli investitori.

Lo schema, chiamato Forsage, affermava di essere una piattaforma di smart contract decentralizzata e consentiva a milioni di investitori al dettaglio di effettuare transazioni tramite smart contract che operavano su Ethereum, Tron e Binance blockchain. La Sec sostiene che per più di due anni, l’organizzazione ha funzionato come uno schema piramidale standard, in cui gli investitori hanno guadagnato profitti reclutando altri nell’operazione.

Nella denuncia formale della Sec Forsage viene definita una “uno schema Ponzi”, dato che promuoveva in modo aggressivo i suoi smart contract attraverso promozioni online e nuove piattaforme di investimento, mentre non vendeva “nessun prodotto reale di consumo”. La denuncia prosegue affermando che “il modo principale per gli investitori di fare soldi da Forsage era reclutare altri nel programma”. In una dichiarazione, la Secha aggiunto che Forsage gestiva una tipica struttura Ponzi, in cui avrebbe utilizzato beni di nuovi investitori per pagare quelli precedenti.

“Come sostiene la denuncia, Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo per gli investitori”, ha scritto Carolyn Welshhans, capo ad interim della Crypto Assets and Cyber ​​Unit della Sec “I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su smart contract e blockchain”. Forsage, attraverso la sua piattaforma di supporto, non ha commentato.

Quattro delle undici persone accusate dalla Sec sono i fondatori di Forsage. Non si sa dove siano, ma l’ultima volta che si sapeva che vivevano in Russia, Repubblica di Georgia e Indonesia. La Sec ha anche accusato tre consulenti finanziari basati negli Stati Uniti che hanno promosso Forsage sulle loro piattaforme di social media.

Today we charged 11 individuals for their roles in creating and promoting Forsage, a fraudulent crypto pyramid and Ponzi scheme that raised more than $300 million from millions of retail investors worldwide, including in the United States. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 1, 2022

Chi è Forsage

Forsage è stato lanciato nel gennaio 2020 e da allora le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno tentato un paio di volte di chiuderlo. Le azioni di cessazione e desistenza sono state intentate prima nel settembre del 2020 dalla Securities and Exchange Commission delle Filippine e successivamente, nel marzo 2021, dal commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana. Nonostante ciò, gli imputati avrebbero continuato a promuovere lo schema in diversi video di YouTube e con altri mezzi. Due degli imputati, che non hanno ammesso o negato le accuse, hanno deciso di patteggiare, previa approvazione del tribunale.