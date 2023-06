La Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, per aver gestito una piattaforma di trading illegale negli Stati Uniti utilizzando in modo improprio i fondi dei clienti. Come imputato, è stato chiamato in causa Changpeng Zhao, fondatore e CEO di Binance.

Non solo. Al giudice federale è stato chiesto di congelare i beni di Binance e nominare un curatore fallimentare, a cui possa essere ceduto il controllo della stessa società. Ricordiamo che la SEC in genere cerca curatori fallimentari nei casi che comportano frodi – come gli schemi Ponzi – o in cui le autorità di regolamentazione non si fidano del management per gestire un’azienda in conformità con la legge.

Le accuse della SEC

Secondo la SEC, Binance e Zhao hanno gestito in modo improprio i fondi dei clienti dirottandoli verso una società controllata da Zhao.

Si tratta della società di trading, Sigma Chain, che a sua volta si è impegnata in attività di “trading manipolativo” (manipulative trading), che ha fatto sembrare il volume di Binance più grande di quanto non fosse in realtà. La Securities and Exchange Commission ha depositato il caso presso il tribunale federale del Distretto di Columbia. Binance si è impegnata in “palese disprezzo delle leggi federali relative alle protezioni degli investitori e del mercato che queste leggi tutelino“, ha scritto l’agenzia nella sua denuncia in tribunale.

Secondo quanto scrive il WSJ, che ha avuto tra le mani la denuncia della SEC, Binance ha anche nascosto di aver mescolato miliardi di dollari in asset dei clienti e di averli inviati a una terza parte, la società Merit Peak, che era di proprietà di Zhao.

“Questo sarà un caso storico“, ha affermato Kurt Gottschall, partner di Haynes and Boone. “La SEC sembra essere molto preoccupata per la commistione dei fondi dei clienti“.

La SEC afferma anche che Binance ha venduto criptovalute, inclusi BNB e BUSD, che avrebbero dovuto rispettare le regole di protezione degli investitori. Il valore di BNB, che è il token di Binance, è sceso di oltre il 7% in seguito alla notizia.

Binance nel mirino delle autorità USA

Non è solo la SEC, Binance è ormai da anni nel mirino dei regolatori statunitensi. In particolar modo la SEC e il Dipartimento di Giustizia hanno citato in giudizio Binance.US alla fine del 2020, secondo i documenti visualizzati dal Wall Street Journal. I funzionari hanno intensificato gli sforzi di portare in tribunale il crypto exchange, nell’ultimo anno, dopo il crollo di numerose società del settore, tra cui uno dei maggiori rivali di Binance: FTX.

Questo si aggiunge alle sfide di Binance con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine statunitensi. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha affermato a marzo che Binance e Zhao hanno eluso le regole dell’agenzia, coprendo le piattaforme che offrono derivati ai trader americani. Inoltre, il crypto exchange deve anche affrontare un’indagine del Dipartimento di Giustizia (DOJ) sulla questione relativa al riciclaggio di denaro.

Tornando alla SEC, le autorità di regolamentazione hanno affermato, che già nel 2018 Zhao e la sua società hanno cercato di eludere le regole dell’agenzia pur consentendo a importanti trader americani di utilizzare la piattaforma estera. Secondo la denuncia, Binance ha assistito alcuni trader ad aggirare la tecnologia progettata per impedire agli utenti americani di accedere a Binance.com. Zhao ha anche creato Binance.US, che doveva essere un’entità indipendente creata per gli utenti statunitensi. Invece, Zhao e Binance controllavano la piattaforma statunitense.

La causa della SEC ha anche affermato che Binance per anni non ha avuto controlli per prevenire una delle forme più basilari di trading manipolativo. Nel gennaio 2021, secondo la SEC, gli utenti di Binance.US potevano ancora condurre operazioni di wash trading, inserendo sia ordini di acquisto che di vendita per fare trading di fatto con se stessi. La legge statunitense vieta il wash trading perché può essere utilizzato per aumentare artificialmente il volume e manipolare i prezzi.

La risposta di Binance

Il più grande crypto exchange del mondo non ha subito grandi deflussi di fondi degli utenti, ha dichiarato al Journal Patrick Hillmann, capo della strategia di Binance.

“Il nostro team è pronto a garantire che i sistemi siano stabili, inclusi prelievi e depositi”, ha affermato Zhao, riferendosi alla possibilità che i clienti ritirino fondi.

Binance ha dichiarato di voler difendere con forza la sua piattaforma e ha negato le accuse, secondo cui, le risorse degli utenti sulla piattaforma Binance.US sarebbero mai state a rischio.

“Tutte le risorse degli utenti su Binance e sulle piattaforme di affiliazione di Binance, incluso Binance.US, sono sicure e protette e ci difenderemo vigorosamente da qualsiasi accusa contraria”, ha affermato la società.

La reazione dei mercati

Non c’è stata una reazione di mercato troppo importante in seguito alle accuse della SEC, il token di Binance, BNB oggi avanza dello 0,6%, dopo il crollo del 7% di ieri, a 278 dollari.

Mentre la regina delle criptovalute, Bitcoin, dopo il calo del 4% registrato nelle precedenti 24 ore, oggi viaggia sui 25.760 dollari. Ma soprattutto, come stavamo accennando sorpa, il più grande crypto exchange del mondo non ha subito dei deflussi di fondi degli utenti, in seguito alle notizia.