I “compiti” militari di Mosca in Ucraina ora vanno oltre la regione orientale del Donbass, ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, mentre le forze del Cremlino hanno bombardato l’Ucraina orientale e meridionale. Lavrov ha anche detto all’agenzia di stampa statale Ria Novosti che gli obiettivi della Russia si espanderanno ulteriormente se l’Occidente continuerà a fornire a Kiev armi a lungo raggio come i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) di fabbricazione statunitense.

I suoi commenti costituiscono il più chiaro riconoscimento finora che gli obiettivi di guerra della Russia sono aumentati nel corso dei cinque mesi di guerra e sono arrivati ​​dopo che Washington ha detto di aver visto segni che Mosca si stava preparando ad annettere formalmente il territorio conquistato.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel frattempo ha accusato la Russia di “ricattare” l’Unione europea sull’energia, mentre ha svelato un piano per ridurre la domanda di gas nel blocco in vista del temuto taglio delle consegne da parte della Russia con l’arrivo dell’inverno.

Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente avvertito che le forniture di gas inviate in Europa tramite l’enorme gasdotto Nord Stream 1, che è stato chiuso per 10 giorni per manutenzione, rischiavano di essere ulteriormente ridotte.

Lavrov ha detto a Ria Novosti che le realtà geografiche sono cambiate da quando i negoziatori russi e ucraini hanno tenuto colloqui di pace in Turchia alla fine di marzo.

A quel tempo, ha detto, l’attenzione era rivolta alle Repubbliche popolari di Donetsk (DPR) e Luhansk (LPR), sedicenti entità separatiste sostenute dalla Russia nell’Ucraina orientale da cui Mosca ha affermato che mira a cacciare le forze governative ucraine. “Ora la geografia è diversa, è ben lungi dall’essere solo la DPR e la LPR, sono anche le regioni di Kherson e Zaporizhzhia e una serie di altri territori“, ha detto, riferendosi a territori ben oltre il Donbas che le forze russe hanno sequestrato in tutto o in parte. “Questo processo sta proseguendo in modo logico e persistente”, ha affermato Lavrov, aggiungendo che la Russia potrebbe aver bisogno di spingersi ancora più a fondo.

L’invasione russa ha ucciso migliaia di persone, sfollato milioni di persone e raso al suolo città, in particolare nelle aree di lingua russa nell’est e nel sud-est dell’Ucraina. Ha anche aumentato i prezzi globali dell’energia e dei generi alimentari e ha sollevato i timori di carestia nei paesi più poveri poiché Ucraina e Russia sono entrambi i principali produttori di grano.

L’Europa accusa la Russia e si prepara a risparmiare gas

A Washington, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dichiarato che gli Stati Uniti invieranno altri quattro sistemi di artiglieria HIMARS in Ucraina, nel loro ultimo pacchetto militare per rafforzare Kiev.

Con l’incertezza sul riavvio previsto giovedì del gasdotto Nord Stream 1, l’Unione Europea ha proposto ai suoi 27 paesi membri di ridurre la domanda di gas del 15% da ora fino alla primavera con il piano intitolato “Risparmiare gas per un inverno sicuro”. Avvertendo che senza tagli profondi i membri potrebbero lottare per il carburante durante l’inverno se la Russia interrompesse l’approvvigionamento in rappresaglia per il sostegno del blocco all’Ucraina, la Commissione esecutiva ha affermato che l’obiettivo potrebbe essere reso vincolante in caso di emergenza. “La Russia ci sta ricattando. La Russia sta usando l’energia come arma”, ha affermato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, descrivendo un’interruzione totale dei flussi di gas russi come “uno scenario probabile” per il quale “l’Europa deve essere pronta“.

Parlando dopo una visita a Teheran, Putin ha affermato che la capacità del Nord Stream 1 potrebbe essere ridotta a causa di problemi con le turbine, una delle quali dovrebbe essere inviata per manutenzione il 26 luglio. Il presidente russo ha anche affermato che il colosso energetico russo Gazprom è pronto ad adempiere ai propri obblighi sulle esportazioni di gas. Gazprom ha tagliato le esportazioni attraverso la rotta al 40% della capacità il mese scorso, citando i ritardi nella restituzione di una turbina che Siemens Energy stava riparando in Canada, che inizialmente aveva vietato la restituzione dell’attrezzatura, a causa delle sanzioni contro la Russia. La Russia, il più grande esportatore mondiale di gas e il secondo fornitore di petrolio greggio, ha negato le accuse occidentali di utilizzare le sue forniture energetiche come strumento di ricatto, affermando di essere un fornitore di energia affidabile.