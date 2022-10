La premier inglese Truss si dimette. Il suo governo il più breve della storia UK

44 giorni. Tanto è durato il governo della premier inglese Liz Truss, che oggi ha rassegnato le dimissioni a seguito di un taglio fiscale fallito che ha scosso i mercati finanziari e che ha portato a una rivolta all’interno del suo stesso partito conservatore. Truss ha dichiarato fuori Downing Street:

“Abbiamo definito una visione per un’economia a basse tasse e ad alta crescita che trarrebbe vantaggio dalle libertà della Brexit. Riconosco però, data la situazione, di non poter consegnare il mandato su cui sono stato eletto dal Partito conservatore. Ho quindi parlato con Sua Maestà il Re per annunciare che mi dimetto da leader del Partito conservatore”.

Il partito dovrebbe ora eleggere un nuovo leader entro la prossima settimana, più velocemente del solito periodo di due mesi.

Liz Truss è in carica da soli 44 giorni, di cui 10 sono stati sospesi gli affari del governo in seguito alla morte della regina Elisabetta II.

“In un altro straordinario colpo di scena, il Primo Ministro Liz Truss si è dimessa dopo soli 44 giorni di governo del Regno Unito. Non capita spesso che le macchinazioni politiche abbiano un impatto così diretto sulle finanze personali. Anche durante la Brexit gli effetti netti sono stati lenti in termini economici. Ma la crisi in cui ci troviamo richiede un’azione rapida da parte del Partito Conservatore per eleggere un nuovo leader. Più lunga è la corsa, più turbolenze potrebbero esserci per i mercati. I Gilt britannici ((obbligazioni sovrane inglesi, ndr) e la sterlina hanno reagito in qualche modo alle sue dimissioni, ma non abbiamo ancora assistito a un grande movimento. La situazione potrebbe cambiare se l’incertezza si dovesse protrarre nel tempo”, ha commentato Sam North, market analyst di eToro.

Il cancelliere Jeremy Hunt dovrebbe presentare un nuovo bilancio e le previsioni dell’Office for Budget Responsibility (OBR) ad Halloween, ma c’è tutto il tempo perché i mercati si agitino prima di allora, rendendo il suo lavoro più difficile e peggiorando le condizioni per le famiglie in termini di inflazione e aspettative sui tassi d’interesse e le conseguenti implicazioni fiscali.

Le dimissioni di Truss seguono un incontro con Graham Brady, il politico conservatore che si occupa di voti e rimpasto della leadership. Brady presiede il Comitato del 1922, il gruppo di parlamentari conservatori senza incarichi ministeriali che possono presentare lettere di sfiducia al primo ministro.

Durante l’ora in cui è durata l’incontro, il numero di parlamentari che chiedevano pubblicamente le dimissioni di Truss è arrivato a 17. Il numero di coloro che hanno scritto lettere a Brady esprimendo sfiducia al primo ministro sarebbe stato più di 100.

La reazione dei mercati alle dimissioni di Truss

La sterlina era in rialzo dello 0,4% rispetto al dollaro poco dopo l’annuncio, scambiando a 1,1273 dollari, toccando brevemente un massimo di sessione. Rimane al livello del 22 settembre, prima del budget mobile di Truss. I rendimenti dei Gilt a 10 e 5 anni sono entrambi scesi di circa 5 punti base dopo il breve discorso di Truss.

I partiti di opposizione Laburista, Partito Nazionale Scozzese e Liberal Democratici hanno indetto un’elezione generale immediata giovedì pomeriggio. Il leader laburista Keir Starmer ha dichiarato:

“Il Partito conservatore ha dimostrato di non avere più un mandato per governare”.

Il 23 settembre, il ministro delle finanze di Truss, Kwasi Kwarteng, aveva annunciato una manovra economica che aveva dato inizio a un periodo turbolento per i mercati obbligazionari del Regno Unito, con gli investitori che avevano espresso tutto il loro disappunto verso un piano di tagli fiscali finanziati a debito. La maggior parte delle misure sono state revocate tre settimane dopo dal secondo ministro delle finanze, Jeremy Hunt.

Truss ha battuto Rishi Sunak diventando leader del Partito conservatore dopo le dimissioni di Boris Johnson il 7 luglio. Sunak è ora uno dei favoriti per sostituire Truss, insieme a Hunt, un altro contendente alla leadership, Penny Mordaunt, il ministro della Difesa Ben Wallace e l’ex primo ministro Boris Johnson.

Le dimissioni lasciano incerto lo stato dell’aggiornamento della manovra economica, prevista dai conservatori per il 31 ottobre, ma Truss ha affermato che il passaggio di consegne della leadership “assicurerà che rimarremo sulla strada per realizzare i nostri piani fiscali”.

Paul Dales, capo economista del Regno Unito presso Capital Economics, ha affermato che il nuovo primo ministro dovrà fare di più per riconquistare la fiducia dei mercati finanziari.