Doveva tagliare le tasse, e invece ha tagliato il ministro delle Finanze. La premier britannica Liz Truss questa mattina ha annullato un’altra politica chiave riguardante il taglio delle tasse dopo aver esonerato il suo ministro delle finanze, nel tentativo di placare i mercati dopo il controverso “mini-budget” del governo. “È chiaro che parti del nostro mini-budget sono andate oltre e più velocemente di quanto i mercati si aspettassero”, ha ammesso Truss. Che si è rimangiata la promessa di annullare l’aumento dell’imposta sulle società del predecessore Boris Johnson dal 19% al 25%, una decisione che si stima riporterà circa 18 miliardi di sterline nelle casse del Tesoro del Regno Unito entro il 2026.

Il ministro delle finanze Kwasi Kwarteng è stato licenziato venerdì dopo meno di sei settimane di lavoro, tra la crescente pressione politica e il caos del mercato. Jeremy Hunt, ex segretario alla salute e ministro degli esteri, succederà a Kwarteng. Mentre Chris Philp, segretario capo del Tesoro, è stato sostituito da Edward Argar.

La reazione dei mercati alle parole di Truss

I titoli di Stato del Regno Unito, noti come Gilt, hanno registrato un forte rialzo in vista della conferenza stampa di Truss. Il rendimento a 30 anni a lunga scadenza

ha toccato brevemente il 4,261% durante gli scambi mattutini. I rendimenti si muovono inversamente ai prezzi.

Tuttavia, i prezzi delle obbligazioni sono saliti dopo la conferenza, con il rendimento a 30 anni che è tornato a circa il 4,58% intorno alle ore 15:00 del Regno Unito.

La sterlina ha oscillato durante una sessione volatile ed è scesa di circa l′1,4% rispetto al dollaro dopo il discorso di Truss, scambiando a circa $ 1,1165.

Nella sua conferenza stampa, Truss ha affermato di voler rassicurare i mercati sulla disciplina fiscale del governo e che Hunt condivideva le sue “convinzioni e ambizioni” per il paese.

Il governo all’inizio di questo mese ha abolito il suo piano per eliminare l’aliquota massima dell’imposta sul reddito. “La Banca d’Inghilterra dovrà ancora aumentare in modo aggressivo nei prossimi mesi e il mercato dei Gilt dovrà ancora assorbire livelli estremamente elevati di offerta (non dimentichiamo le misure di limite energetico)”, ha affermato Matthew Amis, direttore agli investimenti di Abrdn. “Tuttavia, con la Trussonomics archiviata sotto la voce ‘disastro’, si spera di poter tornare a un mercato dei Gilt funzionante”.

Finora, circa la metà delle politiche originali di taglio delle tasse stabilite nel “mini-budget” di Kwarteng sono state smantellate. Tuttavia, il governo prevede ancora di portare avanti l’annuncio del piano fiscale a medio termine e le previsioni indipendenti di accompagnamento dell’Office for Budget Responsibility (OBR), che Hunt avrà ora il compito di fornire.

“La reazione del mercato rifletteva il messaggio e la consegna deludenti. Abbiamo assistito all’intensificarsi delle vendite della sterlina ei rendimenti dei Gilt hanno ripercorso le mosse ottimistiche di ieri e di questa mattina. In breve, l’annuncio, insieme al ritiro del supporto dalla Bo, non ha calmato i mercati”, ha affermato Oliver Faizallah, responsabile della ricerca sull’obbligazionario presso il gestore britannico Charles Stanley. “Il Regno Unito ha ancora un problema di credibilità, che non è stato aiutato con gli eventi di oggi. La pressione è sul nuovo cancelliere Jeremey Hunt per cercare di riportare un po’ di fiducia nel mercato”.

Le dimissioni di Kwarteng

Giovedì Kwarteng ha interrotto una visita a Washington per tornare a Londra mentre i ministri del governo si sono affrettati ad affrontare il caos del mercato scatenato nelle ultime settimane. La premier Truss era stata sottoposta a enormi pressioni per ripensare le sue politiche economiche, coi sondaggi che mostravano il crollo del Partito conservatore al governo e parlamentari all’interno del suo stesso partito che avrebbero complottato per cacciarla dopo le tumultuose prime cinque settimane in carica. Nonostante ciò, sia lei che Kwarteng erano rimasti pubblicamente risoluti negli ultimi giorni, accusando i critici dei piani fiscali radicali del governo di far parte di una “coalizione anti-crescita”.