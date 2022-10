Truss fa dietrofront sul taglio delle tasse

Dopo giorni di speculazioni, il governo di Liz Truss ha annunciato che annullerà i suoi piani di riduzione dell’imposta sul reddito per alcuni dei residenti più ricchi del Regno Unito. Il taglio delle tasse proposto faceva parte del nuovo mini-budget del Cancelliere britannico, Kwasi Kwarteng.

Il mini-budget ha visto Kwarteng proporre tagli fiscali radicali in un momento in cui il popolo britannico ha dovuto affrontare una crisi del costo della vita poiché i prezzi di energia, carburante e cibo continuano a salire rapidamente. La mossa è arrivata dopo una rivolta interna del Partito conservatore. “L’abbiamo capito e abbiamo ascoltato”, ha detto Kwarteng in una dichiarazione rilasciata su Twitter.

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

“È chiaro che l’abolizione dell’aliquota fiscale del 45% è diventata una distrazione dalla nostra missione prioritaria di affrontare le sfide che il nostro Paese deve affrontare. Di conseguenza, sto annunciando che non stiamo procedendo con l’abolizione dell’aliquota fiscale del 45%. Abbiamo capito e abbiamo ascoltato. Questo ci consentirà di concentrarci sulla realizzazione delle parti principali del nostro pacchetto di crescita”, ha affermato Kwarteng. “Liz Truss ha detto di essere pronta a prendere decisioni impopolari. Ma ha ceduto”, ha aggiuntoalla Tory Party Conference.

L’improvviso dietrofront arriva solo un giorno dopo che il primo ministro Liz Truss aveva affermato che il suo governo era “impegnato” nel taglio delle tasse.

La costosa inversione di marcia arriva dopo il crescente dissenso interno, guidato da pesi massimi politici come gli ex ministri del governo Michael Gove e Grant Shapps. Truss potrebbe aver scartato i piani dopo aver dichiarato che c’erano pochissime possibilità che le modifiche proposte passassero attraverso il parlamento britannico.

Il mini-budget di Kwarteng aveva portato la sterlina britannica a scivolare al minimo storico rispetto al dollaro Usa e una rapida svendita per i titoli di stato del Regno Unito, poiché il mini-budget non aveva suggerimenti su come il governo avrebbe compensato il deficit delle entrate fiscali. I tagli alle tasse sono stati criticati da economisti e analisti, con persino il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) che ha apertamente messo in discussione il piano “fiscale ampio e non mirato”. Ora, con l’abolizione del taglio delle tasse, i rendimenti obbligazionari e la sterlina sono aumentati, con gli investitori che hanno chiesto un risarcimento.

La proposta abolizione delle tasse per l’1% più ricco del Regno Unito avrebbe significato un guadagno inaspettato di 1 miliardo di sterline dalla riduzione delle tasse per i miliardari del paese. L’1% più ricco avrebbe ricevuto in media 10.000 sterline all’anno in tasse ridotte, una cifra che è circa un terzo del reddito familiare medio annuo nel Regno Unito.