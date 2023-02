Il 26 gennaio scorso a Pescara si è tenuto un interessante evento con Banca Mediolanum e Porsche Italia, a cui ha partecipato anche Wall Street Italia. L’appuntamento, moderato dalla giornalista Paola Rota, ha visto l’intervento iniziale del private banker Antonio De Marco a cui ha fatto seguito poi la tavola rotonda composta da Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum (nella foto sopra), Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, e Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.

L’incontro ha portato alla luce riflessioni importanti sul futuro dell’economia italiana e globale, offrendo spunti positivi in un momento storico che vede continuamente affiorare notizie destabilizzanti (dalla pandemia ai rischi geopolitici, passando per l’inflazione e la crisi climatica). Gli elementi interessanti sono emersi guardando al picco inflattivo, che potrebbe essere già stato superato nei mesi scorsi. Ma anche a un’Italia che è stata in grado di crescere (Pil che ha sfiorato il +4% nel 2022) al netto di tutte le difficoltà dell’ultimo periodo.

La crescita di Porsche

Porsche ha infine sottolineato la propria crescita riscontrata l’anno scorso in controtendenza rispetto al settore auto. Un trend positivo sostenuto dal costante aumento degli HNWI in Italia e nel mondo negli ultimi anni. Un’ulteriore sottolineatura al fatto che c’è un mondo in continuo movimento e in crescita, che non si ferma e che in ogni circostanza proseguirà dritto verso la strada dello sviluppo economico e sostenibile. La giusta prospettiva, per l’appunto.

La video-sintesi dell’evento con Banca Mediolanum e Porsche