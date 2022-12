La Fed continuerà a rialzare i tassi? O è tutto un bluff?

Il mercato obbligazionario sta iniziando a considerare un bluff l’idea che la Federal Reserve rialzerà ancora i tassi di interesse nel 2023, secondo una nota di venerdì di Fundstrat. E questa è una buona notizia per il mercato azionario. La nota ha evidenziato come il rendimento dei Treasury statunitense a 2 anni abbia un talento nel fiutare dove il Fed Funds Rate molto probabilmente arriverà in futuro, come ha fatto nel gennaio di quest’anno, quando il rendimento del rendimento a 2 anni è rapidamente salito a circa l’1% mentre il tasso Fed Funds è rimasto vicino allo zero.

Anche Jeff Gundlach di DoubleLine Capital ha affermato che la Fed potrebbe essere sostituita dal rendimento del Tesoro a 2 anni, poiché tutto ciò che fa la Fed è seguire ciò che fa il rendimento a 2 anni. Il presidente della Fed Jerome Powell ha cercato di recuperare il ritardo con gli aumenti dei tassi di interesse fino ad oggi, poiché il rendimento dei Treasury a 2 anni è finalmente inferiore all’attuale tasso del Fed Fund.

Alla riunione del FOMC della scorsa settimana, la Fed ha previsto un tasso Fed Funds di fine 2023 del 5,1%, suggerendo altri tre aumenti dei tassi di interesse di 25 punti base l’anno prossimo. Ma il rendimento dei Treasury statunitensi a 2 anni è in calo da quando ha raggiunto il picco vicino al 4,75% all’inizio di novembre, ora è attorno al 4,25%. Un tasso al di sotto dell’attuale tasso sui Fed Funds del 4,38%. Ciò significa che la Fed metterà in pausa i suoi aumenti dei tassi di interesse da qui o addirittura li taglierà. Tom Lee di Fundstrat ha affermato:

“Nel 2022, il mercato obbligazionario ha chiamato le azioni della Fed con largo anticipo rispetto alla Fed. E se questo si protrarrà nel 2023, il mercato obbligazionario afferma che la Fed diventerà presto accomodante. Questa è una buona notizia per le azioni”.

La Fed ha buone ragioni per sospendere i suoi aumenti dei tassi di interesse, secondo Lee, poiché l’inflazione ha mostrato segni concreti di decelerazione rispetto ai suoi massimi ciclici e le opportunità di lavoro stanno iniziando a indebolirsi. Ha spiegato Lee:

“Sarà importante che il mercato del lavoro si ammorbidisca e questo è ciò che è visibile. LinkUp vede un calo del 4,1% in JOLTS per novembre. Ciò porta le aperture di lavoro totali sotto 10 milioni a 9,9 milioni, il valore più basso dall’inizio del 2021 Pare che la crescita dei salari dovrebbe rallentare nel 2023. Ciò probabilmente influenzerebbe ulteriormente la Fed per essere più accomodante”.

Cosa farà il mercato azionario se la Fed non aumenterà i tassi?

Nella sessione di venerdì le azioni statunitensi sono scese, mentre gli investitori continuano a preoccuparsi per l’atteggiamento aggressivo della Federal Reserve, che rimane più preoccupata per l’aumento dell’inflazione che per una potenziale recessione.

Ma c’è da considerare quanto citato in precedenza: questo prepara il mercato azionario a una rimonta rialzista nel 202,3 perché gli investitori sono “troppo pessimisti” e il mercato azionario ha già visto guadagni durante periodi difficili simili, come la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quando l’inflazione era alta e la Fed aveva innalzato i tassi di interesse in modo aggressivo. Inoltre, gli utili societari hanno superato quelli del mercato azionario dalla fine del 2019, suggerendo che c’è ancora spazio per un rialzo per i prezzi delle azioni.

“Le azioni sono salite del 25% dalla fine del 2019, mentre gli utili per azione sono aumentati del 35%. Gli utili hanno superato l’apprezzamento dei prezzi negli ultimi tre anni”, ha affermato Lee. Lo strategist prevede che l’indice S&P 500 salga del 20%.