La Danimarca non vede la Groenlandia? Trump annulla il viaggio a Copenaghen

Non sembra andata giù al presidente Usa Donald Trump la risposta negativa della Danimarca in merito all’eventuale vendita a Groenlandia. La delusione è stata tale da far saltare la visita di Stato in Danimarca.

“La Danimarca è un paese molto speciale con persone incredibili ma dal momento che, nei sui commenti, il primo ministro Mette Frederiksen ha chiarito che non c’è alcun interesse a discutere l’acquisto della Groenlandia, rimanderò il nostro incontro previsto tra due settimane in un’altro momento” ha twittato Trump. “Il primo ministro ci ha consentito di risparmiare una grande quantità di denaro e sforzi sia da parte degli Usa che per la Danimarca, essendo così diretto. La ringrazio per questo e non vedo l’ora di riprogrammare in futuro!” ha aggiunto Trump.

A Copenaghen, la casa reale, da cui era partito l’invito a Trump, ha espresso la sua “sorpresa” in un commento scritto inviato alla televisione pubblica DR. Tutta la classe politica si è detta stupefatta. “La realtà trascende la finzione… quest’uomo è imprevedibile” ha twittato Martin Ostergaard, leader della sinistra radicale e membro della maggioranza parlamentare

La notizia dell’interesse di Trump all’acquisto della Groenlandia era stata rilanciata la scorsa settimana dal Wall Street Joiurnal e il presidente aveva poi confermato l’interesse definendolo “un grande affare immobiliare” per gli Usa ma aveva chiarito che non era una priorità.