La crescita registrata dalle vendite di polizze sanitarie da inizio anno in Italia

La crescita nelle sottoscrizioni di polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) registrata in Italia da gennaio ad agosto 2019.

Il dato è stato reso noto dall’Ania. In questo periodo il volume dei premi incassato dalle compagnie ha raggiunto i 19 milioni di euro.

Il ridimensionamento della sanità pubblica spinge sempre più italiani a curarsi in strutture private. Secondo una ricerca di Kpmg, che rielabora dati Ania, nel giro di quattro anni la spesa privata in salute aumenterà di oltre il 50%. Uno scenario negativo per i cittadini, sempre meno tutelati dallo Stato sociale, ma più che fecondo per le compagnie assicurative, che già da tempo si stanno buttando a capofitto in questo mercato.