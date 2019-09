La crescita delle compravendite immobiliari in Italia

Nel corso dei primi sei mesi dell’anno le compravendite di abitazioni a livello nazionale sono aumentate del 6,1% secondo quanto rilevato dall’Agenzia delle entrate.

Nelle grandi città l’incremento è stato in media del 2,4%. In queste ultime realtà anche i prezzi, secondo i dati del Gruppo Tecnocasa, sono aumentati dello 0,9%. Il mattone, dunque, continua ad interessare gli italiani grazie ai valori ormai a livelli minimi e ai bassi tassi.

Tra le grandi città, nel primo semestre del 2019 rispetto al primo semestre del 2018, le compravendite sono aumentate in modo particolare a Bologna (+12,3%) e a seguire Milano (+8,5%). Bene anche Roma con +6,9%.