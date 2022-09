La Corea del Sud chiede di congelare 62 milioni di dollari in Bitcoin legati a Do Kwon

Le autorità sudcoreane hanno dichiarato ieri alla CNBC di aver chiesto a due exchange di criptovalute di congelare oltre 60 milioni di dollari di Bitcoin legati a Do Kwon, il fondatore della stablecoin Terra. L’ufficio dei pubblici ministeri del distretto meridionale di Seoul ha dichiarato di aver presentato una richiesta agli exchange di criptovalute OKX e KuCoin per congelare circa 3.313 Bitcoin legati a Kwon. Al prezzo di ieri, ci aggiriamo circa a 62 milioni di dollari.

Kwon è il fondatore di Terraform Labs, la società dietro la stablecoin algoritmica terraUSD o UST e del suo token gemello Luna. Insieme, queste monete valevano circa 60 miliardi prima che crollassero in modo spettacolare a maggio fino a diventare quasi nulle, provocando un’onda d’urto all’interno l’industria delle criptovalute.

Le autorità sudcoreane hanno chiesto l’arresto di Kwon questo mese e hanno affermato che era in fuga. I pubblici ministeri hanno affermato che l’Interpol, l’organizzazione di polizia globale, ha emesso un “avviso rosso” per Kwon. Quest’ultimo, tuttavia, insiste sul fatto che non è in fuga e ha detto martedì su Twitter che “non sta facendo nessuno sforzo per nascondersi”. Il fondatore della criptovaluta afferma di andare a fare delle passeggiate e di essere nel suo soggiorno a programmare.

Do Kwon continua a negare le accuse

L’ufficio dei pubblici ministeri del distretto meridionale di Seoul ha rifiutato di commentare come ha identificato i Bitcoin collegati a Kwon. Ma la ricerca della piattaforma di analisi CryptoQuant suggerisce che la Luna Foundation Guard (LFG) ha creato un portafoglio digitale il 15 settembre e ha inviato 3.310 Bitcoin a KuCoin e OKX. La Luna Foundation Guard è un’organizzazione no-profit volta a promuovere la blockchain Terra, creata dalla società di Kwon, Terraform Labs.

Martedì, LFG ha risposto affermando di non aver creato nuovi portafogli o spostato Bitcoin o altre valute digitali da maggio 2022. Ha anche pubblicato l’indirizzo del proprio portafoglio su Twitter. Ma CryptoQuant ha risposto: “Questo è quello pubblico”, suggerendo che la Luna Foundation Guard ha un altro indirizzo di portafoglio non esplicitamente collegato all’organizzazione no profit.

The LFG treasury’s $BTC wallet is: bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q LFG hasn’t created any new wallets or moved $BTC or other tokens held by LFG since May 2022.@CoinDesk @iamsandali @cryptoquant_com https://t.co/VFN8A4mJRo — LFG | Luna Foundation Guard (@LFG_org) September 27, 2022

Kwon ha anche confutato le affermazioni sul trasferimento di Bitcoin, ha scritto su Twitter che non c’è stato alcun tentativo di “incasso” e che non ha usato KuCoin o OKX “almeno nell’ultimo anno”. Ha aggiunto che nessun fondo di Terraform Labs, LFG o altri enti è stato congelato. KuCoin ha riferito ai media che è “disposta a collaborare con qualsiasi agenzia di polizia globale per indagini relative all’origine e al congelamento di beni sospetti”.