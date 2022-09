Criptovalute, il co-fondatore di Terra, Do Kwon: “Non sono in fuga”

La scorsa settimana, i pubblici ministeri sudcoreani hanno emesso un mandato d’arresto per Do Kwon, il co-fondatore delle criptovalute Luna e UST, crollate lo scorso maggio. E’ stato anche richiesto al ministero delle finanze di annullare il passaporto di Kwon. Le autorità credevano che Do Kwon fosse a Singapore, ma la polizia ha smentito la notizia. Do Kwon, che si dice viva a Singapore da quando il suo progetto Terra è fallito, ora afferma di non eludere le autorità e di voler chiarire “la verità” su quello che è successo. In una serie di tweet di sabato, il fondatore di Terra e Luna ha dichiarato di essere disponibile a fornire dettagli sulla sua posizione a determinate persone e a far luce su quanto successo a Terra.

I am not “on the run” or anything similar – for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022

“Non sono ‘in fuga’ o qualcosa di simile. Per qualsiasi agenzia governativa che voglia parlare, siamo in piena cooperazione e non abbiamo nulla da nascondere. Stiamo difendendo noi stessi in più giurisdizioni: ci siamo mantenuti a un livello di integrità estremamente alto e non vediamo l’ora di chiarire la verità nei prossimi mesi”. Kwon ha chiuso il suo thread di tweet con “Cheers!” e un’emoji di due bicchieri di vino che tintinnano.

I pubblici ministeri sudcoreani hanno affermato domenica che Kwon era “ovviamente in fuga” e non stava collaborando, riporta l’agenzia Yonhap News. Kwon sarebbe volato a Singapore ad aprile per eludere le indagini e ha sciolto la filiale Terra dell’azienda con sede in Corea. Kwon è accusato di aver violato le regole dei mercati dei capitali in Corea del Sud e deve anche affrontare cause in più giurisdizioni.

Il crollo dell’ecosistema Terra (sia LUNA che la stablecoin algoritmica UST) ha innescato un massiccio selloff nel mercato delle criptovalute, facendo scendere il Bitcoin e altre criptovalute di punta. Quattro mesi dopo, il mercato è ancora bloccato in un trend ribassista.

Arresto di Kwon avviato in più giurisdizioni

La scorsa settimana, un tribunale ha emesso alla Procura del distretto meridionale di Seoul sei mandati d’arresto per ex dipendenti che lavorano presso la startup, tra cui Do Kwon e l’ufficiale finanziario Han Mo, per presunte violazioni della legge sui titoli e sui mercati dei capitali.

Le loro informazioni sono state inviate anche agli stati membri dell’Interpol, consentendo il loro arresto in più giurisdizioni. Le perdite esatte subite dagli investitori di Terra sono difficili da calcolare, ma Terra USD e il suo token gemello Luna valevano insieme più di 41 miliardi di dollari appena prima che implodessero.

Secondo i rapporti sudcoreani, tutte le persone ricercate risiedevano a Singapore al momento dell’emissione dei mandati di arresto. Ma sabato la polizia ha riferito all’agenzia Reuters che Kwon non si trova lì. Sarebbe difficile per Kwon viaggiare ovunque si trovi in ​​questo momento poiché i pubblici ministeri stanno invalidando il suo passaporto. Tuttavia, tale processo potrebbe essere ritardato poiché le autorità sudcoreane si stavano coordinando con Singapore per la restituzione di cinque passaporti appartenenti agli affiliati di Terraform.

Kwon ha scherzato in un tweet dicendo che non correva da tempo e che forse dovrebbe iniziare: “ad essere onesti, non vado a correre da un po’,e avrei bisogno di ridurre un po’ le calorie”.