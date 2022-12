La CFTC fa causa a Sam Bankman-Fried, FTX e Alameda

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato ieri una causa contro il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried per presunte violazioni delle leggi federali sulle materie prime.

Il regolatore statunitense dei derivati ​​​​asserisce che Bankman-Fried e altri dirigenti hanno preso centinaia di milioni di dollari in prestiti da Alameda, utilizzando i fondi per acquistare immobili e fare donazioni ai politici. Si legge nella denuncia depositata martedì presso il tribunale federale di Manhattan.

“Sotto la direzione di Bankman-Fried, i dirigenti di FTX hanno creato funzionalità nel codice sottostante per FTX che hanno consentito ad Alameda di mantenere una linea di credito essenzialmente illimitata sull’exchange”.

La CFTC sostiene inoltre che:

“I dirigenti di FTX hanno creato altre eccezioni ai processi standard di FTX che hanno consentito ad Alameda di avere un vantaggio sleale durante le transazioni sulla piattaforma, inclusi tempi di esecuzione più rapidi e un’esenzione dal processo di gestione del rischio di auto-liquidazione distintivo della piattaforma”.

Il 30 enne Bankman-Fried è stato arrestato ieri nella sua casa alle Bahamas, dove aveva sede FTX, in vista di una possibile battaglia legale sull’estradizione negli Stati Uniti.

Il “castello di carte” di FTX

La CFTC non è l’unica a inseguire Bankman-Fried. Lunedì, l’ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York l’ha incriminato per molteplici accuse penali, tra cui cospirazione, frode telematica e cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le leggi sul finanziamento della campagna elettorale.

Martedì scorso, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ufficialmente accusato Sam Bankman-Fried “di aver orchestrato uno schema per frodare gli investitori azionari in FTX Trading Ltd”. Ha detto il presidente della SEC Gary Gensler:

“Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell’inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in criptovalute. La presunta frode commessa dal signor Bankman-Fried è un chiaro appello alle piattaforme crittografiche di cui hanno bisogno per conformarsi alle nostre leggi”.

Secondo Gurbir Grewal, direttore della Divisione di applicazione della Sec, “FTX ha operato dietro una patina di legittimità” che “non era solo sottile, era fraudolenta”.