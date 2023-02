La bussola dei mercati

Guardare al 2023 con rinnovata fiducia per reagire al nuovo contesto caratterizzato da maggiori incertezze rispetto al passato. Per capire come orientarsi abbiamo incontrato Matteo Villani, Head of Asset Management Italy, e Dario Carfizzi, Head of Distribution di Vontobel Asset Management, nella loro sede di Milano in Piazza Affari.

Villani, quali sono le vostre prospettive di investimento per i prossimi mesi dopo un 2022 molto difficile per tutte le asset class?

Veniamo da un anno difficile in cui le banche centrali non sono state in grado di intervenire prontamente per frenare l’inflazione e hanno rialzato i tassi di interesse in maniera brusca, penalizzando di conseguenza i mercati finanziari. Tutte le asset class hanno registrato rendimenti negativi e in questo contesto le obbligazioni non sono state in grado di compensare le flessioni dei mercati azionari. Nelle ultime settimane però lo scenario sta fortunatamente cambiando: ci sono i primi segnali di rallentamento dell’inflazione pertanto le politiche monetarie dovrebbero diventare meno stringenti con la speranza di veder volare sempre più “Colombe” e meno “Falchi” sui cieli della Fed e della Bce. Questo ci consente di guardare con nuova fiducia al mercato obbligazionario, in particolare i titoli di Stato dei mercati emergenti, denominati in valuta forte, e le obbligazioni corporate investment grade europee. Siamo moderatamente ottimisti anche sul mercato azionario in particolare sui cosiddetti titoli quality, che vanno al di là delle tradizionali definizioni di value e growth. Si tratta di aziende di alta qualità caratterizzate da basso indebitamento e da una forte generazione di cassa, che sono attive in business stabili, operano su scala globale e sono capaci di far fronte all’inflazione come Nestlè, Coca Cola, Lvmh, Mastercard, Visa e Amazon.

Villani, quali strategie e prodotti della vostra gamma sono da preferire in questo scenario?

Per coloro che non si vogliono esporre troppo su singoli mercati o titoli, un’opportunità in questo momento è rappresentata dai fondi multi-asset, che consentono di delegare le decisioni relative all’asset allocation e alla selezione dei titoli ai nostri team di investimento. I gestori possono investire sulle diverse asset class, calibrando il giusto mix tra le varie componenti e tenendo conto di tutti i fattori che influenzano i mercati. Guardando alla nostra gamma di prodotti, c’è il Vontobel Multi Asset Solution, gestito a Milano da Gianluca Ungari e premiato dalle 5 stelle Morningstar. È un fondo a gestione attiva ESG che investe globalmente su azioni, obbligazioni e investimenti alternativi come materie prime o immobiliare, con una logica total return volta a partecipare a mercati a rialzo e a contenere le perdite in mercati al ribasso. La componente azionaria è compresa tra 0 e 50% (range medio 20-40%, ndr) mentre la volatilità target di lungo periodo è del 5%. Insomma, un prodotto adatto all’investitore che vuole approcciarsi ai mercati con un’allocazione prudente e altamente diversificata in qualsiasi contesto.

Carfizzi, cosa state mettendo a disposizione degli investitori?

Le novità per gli investitori italiani sono molte. Di recente abbiamo dato vita alla nuova struttura del team Intermediary Distribution di Vontobel, che ha visto l’integrazione del segmento retail con quello wholesales sotto la mia guida. Quello che oggi è sempre più richiesto è la capacità di adeguarsi sia a modelli di business, dove è chiara la separazione fra il business retail e wholesale, sia a modelli dove i due business lavorano in sinergia e si interfacciano su diverse tematiche. All’interno del team abbiamo unito professionisti con diversa seniority e con esperienze pregresse diverse, ma tutti con grandissima professionalità, in grado di rispondere al meglio alle nuove sfide che il nostro business ci sta sottoponendo in maniera dinamica. Ad oggi il team è composto da 7 professionisti Sales and Relationship Manager con una copertura globale ed un focus sui nostri principali partner. La nuova struttura, oltre a permetterci una totale copertura su tutta la catena del valore della distribuzione,- dalla progettazione di nuove soluzioni d’investimento, all’analisi dell’attuale offerta ed alla formazione dei consulenti, – siamo certi che rappresenti ci consente di essere un polo di attrazione per professionisti che abbiano nel loro Dna una spiccata propensione all’approccio imprenditoriale ed un’inclinazione a lavorare in team.

Ma non è tutto. Al fine di essere il più vicino possibile ai nostri clienti, lo scorso 31 gennaio è partito da Milano un roadshow in 10 tappe, che si concluderà il 2 marzo a Napoli e riservato ai professionisti della consulenza finanziaria. L’obiettivo sarà quello di focalizzarci sia sui i temi, che sulle asset class che reputiamo più interessanti per il 2023.

Carfizzi, quali ulteriori supporti può fornire Vontobel per accrescere il valore offerto dai consulenti finanziari italiani?

Grazie alla riorganizzazione del team commerciale a Milano la nostra volontà è quella di continuare a offrire un servizio che tenga conto delle differenti peculiarità dei vari canali coperti: più complesse per il canale wholesale, più capillare e di prossimità per il canale retail. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: rimanere vicino ai nostri clienti al fine d’intercettare e comprendere appieno le esigenze attuali e future, offrendo un livello di servizio sempre più eccellente ed in linea con le aspettative riposte in Vontobel. Il nostro approccio al cliente ci permette di avere un flusso di informazioni chiaro e condiviso all’interno del team e di poter far tesoro delle best practice utilizzate e metterle a fattor comune. Grazie a questa squadra continueremo a mantenere sia una forte presenza territoriale che di prossimità sempre più consolidata relazione con i nostri partner – che rappresentano oggi i più importanti intermediari e distributori italiani.

Villani, un gestore svizzero come Vontobel cosa vede nel proprio futuro?

Vogliamo che Vontobel continui ad essere una delle aziende del settore finanziario preferite dagli operatori italiani che siano clienti istituzionali, intermediari e consulenti finanziari. Vogliamo che la fiducia riposta dai nostri clienti sia continuamente alimentata dall’eccellenza che si percepisce ogni qualvolta si interagisca con il nostro Gruppo, quella che noi chiamiamo la “Vontobel Experience”. Il vantaggio di essere un’azienda di gestione internazionale, con radici svizzere, con un bilancio forte, quotata alla borsa di Zurigo e ancora con la famiglia come maggiore azionista, ci permette di realizzare progetti di lungo termine. Come gestore attivo nell’allocazione degli investimenti non solo abbiamo come obiettivo la preservazione e crescita dei capitali conferitici, ma teniamo in considerazione gli impatti che le nostre scelte d’investimento possono avere sull’ambiente e la società civile. Grazie al nostro impegno siamo sempre più un punto di riferimento per i nostri clienti ed un centro di attrazione per i migliori talenti del settore.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di febbraio 2023 del magazine di Wall Street Italia