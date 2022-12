La Bce si schiera contro il Bitcoin: “Irrilevante”

La Bce ha criticato fortemente il Bitcoin ieri, dicendo che la criptovaluta è su una “strada verso l’irrilevanza”. Il direttore generale della Bce Ulrich Bindseil e l’analista Jürgen Schaff hanno affermato che, per i sostenitori di Bitcoin, l’apparente stabilizzazione del suo prezzo questa settimana è soltanto momentanea.

“Molto probabilmente si tratta soltanto di brevi rialzi indotti artificialmente prima della strada verso l’irrilevanza e questo era già prevedibile prima che FTX fallisse e mandasse il prezzo del Bitcoin ben al di sotto dei 16 mila dollari”, hanno scritto.

Il Bitcoin ha superato i 17 mila dollari nella giornata di oggi, segnando un massimo di due settimane per la moneta digitale. Tuttavia, ha faticato a mantenere questo livello, scendendo leggermente a 16.875 dollari. Vijay Ayyar, vicepresidente dello sviluppo aziendale e internazionale presso l’exchange di criptovalute Luno, ha avvertito che il rimbalzo è probabilmente solo un rally del mercato orso e non sarà sostenuto:

“Si tratta solo di un retest ribassista”.

Le osservazioni dei funzionari della Bce arrivano al momento giusto, con il settore delle criptovalute che si sta riprendendo da uno dei fallimenti più catastrofici della storia recente: il crollo di FTX. Inoltre, quest’anno il mercato è stato ampiamente in crisi a causa dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Bindseil e Schaff non è un investimento e non è nemmeno adatto come mezzo di pagamento.

“Il design concettuale e le carenze tecnologiche del Bitcoin lo rendono discutibile come mezzo di pagamento: le transazioni reali in Bitcoin sono macchinose, lente e costose”, hanno scritto. “Il Bitcoin non è mai stato utilizzato in misura significativa per transazioni legali nel mondo reale”. “Il Bitcoin non è adatto nemmeno come investimento. Non genera flussi di cassa (come gli immobili) o dividendi (come le azioni), non può essere utilizzato in modo produttivo (come le materie prime) o fornire benefici sociali (come l’oro). La valutazione di mercato del Bitcoin si basa quindi su una pura speculazione”, hanno aggiunto.

Bitcoin e regolamentazione

Secondo gli analisti l’insolvenza di FTX potrebbe accelerare la regolamentazione delle valute digitali. Nell’Unione Europea, una nuova legge chiamata Markets in Crypto Assets, o MiCA, dovrebbe armonizzare la regolamentazione degli asset digitali in tutto il blocco.

Bindseil e Schaff hanno affermato che è importante non confondere la regolamentazione con un segno di approvazione. “La convinzione che si debba dare spazio all’innovazione a tutti i costi persiste ostinatamente”, hanno affermato. “In primo luogo, queste tecnologie hanno finora creato un valore limitato per la società, a prescindere dalle grandi aspettative per il futuro. In secondo luogo, l’uso di una tecnologia promettente non è una condizione sufficiente per il valore aggiunto di un prodotto basato su di essa”.

Il gruppo ha inoltre espresso preoccupazione per le scarse credenziali ambientali del Bitcoin. Le basi tecniche della criptovaluta sono tali da richiedere un’enorme quantità di potenza di calcolo per verificare e approvare le nuove transazioni. Ethereum, ad esempio, ha recentemente effettuato una transizione verso un nuovo framework che, secondo i sostenitori, ridurrebbe il suo consumo energetico di oltre il 99%.

“Questa inefficienza del sistema non è un difetto, ma una caratteristica”, hanno dichiarato Bindseil e Schaff. “È una delle peculiarità per garantire l’integrità del sistema completamente decentralizzato”.

Non è la prima volta che la Bce solleva dei dubbi sulle valute digitali. Il presidente della Bce Christine Lagarde a maggio ha detto di ritenere che le criptovalute “non valgono nulla”. I suoi commenti sono arrivati a seguito di un altro scandalo per il settore: l’implosione multimiliardaria della cosiddetta stablecoin Terra USD.