Italy Insurance Forum: a Milano in scena il settore assicurativo. Focus sull’IA

L’ 8 maggio 2024 il settore assicurativo si dà appuntamento a Milano con l’Italy Insurance Forum, il più grande e prestigioso evento assicurativo in Italia, targato iKN Italy azienda specializzata nella produzione ed erogazione di formazione manageriale ed eventi business.

Oltre 100 speaker, circa 600 partecipanti, 10 relatori tra CEO ed esperti internazionali, oltre 40 compagnie assicurative, 4 casi di studio internazionali da Zurich Santander Insurance America, Embedded Finance & Insurance Strategies, astorya.vc e Projet 6022 sono alcuni dei numeri dell’11esima edizione di quello che oggi è il più grande evento di networking per il settore assicurativo in Italia in programma all’NH Congress Centre Assago. Per informazioni clicca qui.

Italy Insurance Forum: “AI e partnership per proteggere dalle calamità l’Italia che invecchia”

“AI e partnership per proteggere dalle calamità l’Italia che invecchia” è il tema trainante dell’undicesima edizione dell’appuntamento che tratta in particolare dell’uso etico dell’Intelligenza Artificiale volto ad efficientare la relazione con il cliente e supportare il reperimento dei dati su variabili non popolate per rispondere all’aumento degli eventi catastrofali e all’incertezza macroeconomica.

L’uso della GenAI per innovare i processi tradizionali è uno dei temi più attuali: i relatori condivideranno i loro punti di vista, maturati dopo un anno di sperimentazione di ChatGPT, sulle aree in cui è più strategico investire. Lo sviluppo disevizi Embedded, le tecnologie abilitanti a diventare sempre più Data Driven, le modalità per supportare la trasformazione delle PMI e l’individuazione dei tool che rendono l’Industry assicurativa sostenibile, oltre i prodotti green, sono i principali focus dell’evento.

Sarà possibile incontrare le Insurtech anche in occasione della Main Conference: l’Area Expo di Italy Insurance Forum, come di consueto, ospita le aziende più innovative che hanno, così, modo di incontrare e condividere i loro progetti con le compagnie assicurative più tradizionali.

Le testimonianze di CEO ed esperti, italiani e internazionali, sono da ispirazione per capire le strategie più efficaci per stimolare l’innovazione nelle grandi aziende e le opportunità date da Blockchain e AI, per scoprire le potenzialità disruptive della Collateral Based Insurance e le strategie internazionali applicabili nell’Industry italiana.

Trai principali temi trattati, la sostenibilità, che diventerà uno dei driver del settore: il dibattito verterà sulle modalità per affrontare il tema dell’ethical e green washing, sulla misurazione dei KPI della sostenibilità, sulla scelta delle tecnologie che supportano la raccolta dati. E ancora: le tecnologie da adottare per raggiungere gli obiettivi net zero e la gender equality e le modalità per avere un impatto concreto nonostante i prodotti green rappresentino ancora una nicchia.

Italy Insurance Award: il premio alle eccellenze del mondo Assicurativo

In occasione di Italy Insurance Forum si svolgerà l’ottava edizione degli Italy Insurance Award, il punto di riferimento per l’eccellenza del settore assicurativo che riflette la volontà del mercato di promuovere l’innovazione attraverso il digitale e la tecnologia per rispondere alle esigenze del cliente moderno e migliorare le performance d’impresa.

Rivolti alle compagnie assicurative, broker, bancassurance e Insurtech, riguardano 7 categorie: Miglior Progetto Digital Customer Experience, Miglior Progetto Innovativo, Miglior Nuovo Prodotto, Miglior InsurTech, Miglior Strategia di Partnership e Distribuzione, Miglior Progetto ESG e Miglior Campagna Marketing & Comunicazione.