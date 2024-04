Italia sotto il faro delle agenzie di rating, si parte oggi con Standard & Poor’s

Italia sotto osservazione dalla agenzie di rating internazionale. Si parte oggi con Standard & Poor’s, poi seguiranno Fitch, il 3 maggio, e Moody’s, il 31 maggio. Nel mirino il rating del debito tricolore, fattore chiave per la tenuta dei conti pubblici, già sotto pressione nella stesura del Documento di Economia e Finanza.

Cosa aspettarsi?

Le attese

Anche se il contesto macroeconomico globale appare complesso, gli osservatori si aspettano giudizi tendenzialmente prudenti. Se da una parte il debito continua ad aggiornare record negativi, l’andamento atteso del Pil non appare brillante ma neanche sotto pressione.

Le ultime stime sulla crescita diffuse dal Fmi fa vedono il Pil 2024 in aumento dello 0,7% nel 2024 e nel 2025, sotto le stime del Governo (+1% quest’anno e +1,2% il prossimo), ma sostanzialmente in linea con le grandi economie del Vecchio Continente. La Francia – sempre secondo le stime di Washington – segnerà una crescita analoga nel 2024 (+0,7%) ma doppia nel 2025 (1,4%), mentre la Germania si dovrà accontentare di un modesto +0,2% (dopo il -0,3% del 2023) ma con una ripresa all’1,3% nel 2025.

Nel frattempo, restano tante cose da capire, che rischiano di avere conseguenze sull’economia dei vari Paesi, compresa l’Italia. Oltre alla crisi mediorientale che oggi, in seguito alla risposta di Israele all’Iran ha assunto portata maggiore, sono tutte da decifrare le prospettive della politica monetaria, con la Bce che sembra orientata a tagliare i tassi a giugno e la Federal Reserve che dovrebbe rimandare più avanti l’inizio della politica monetaria.

Gli ultimi giudizi

Ma quali sono gli ultimi giudizi espressi dalle agenzie di rating nei confronti dell’Italia?

S&P’s, lo scorso ottobre, non aveva suonato campanelli d’allarme, confermando il rating “BBB” dell’Italia con outlook stabile;

analogo il giudizio di Fitch, che a novembre aveva lasciato immutato il rating a “BBB” con outlook stabile.

Moody’s aveva invece rivisto al rialzo l’outlook per il nostro Paese da negativo a stabile lasciando immutato il rating a ‘Baa3’.

Perché il giudizio delle agenzie di rating è importante

Le agenzie di rating hanno come obiettivo principale la valutazione imparziale e oggettiva sulla solvibilità di un’entità. Il loro giudizio è dunque importante poiché fornisce informazioni cruciali per investire nel mercato finanziario. Gli investitori, per esempio, fanno affidamento sulle valutazioni delle agenzie per valutare il livello di rischio associato a potenziali investimenti. Inoltre, il giudizio delle agenzie di rating è importante poiché da esso derivano le condizioni di accesso al credito per gli enti sottoposti a valutazione.