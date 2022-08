Ita Airways: scaduti i termini della presentazione delle offerte

Il futuro di Ita Airways potrebbe delinearsi a breve. È scaduto alla mezzanotte di ieri il termine per la presentazione delle offerte per l’acquisto della compagnia aereaal momento al 100% di proprietà del Tesoro.

Due le cordate in lizza. Msc e Lufthansa da una parte, il fondo Certares con Air France-Klm e Delta Airlines dall’altra. Quest’ultima avrebbe recentemente rivisto le condizioni prevedendo di rilevare per 600 milioni di euro una quota del 60% e con un ruolo più attivo del ministero dell’Economia che conserverebbe una partecipazione con diritti di voto al 40% e voce nelle scelte chiave per i futuri sviluppi. Msc e Lufthansa avrebbero messo sul piatto 850 milioni di euro per una quota dell’80% (60% Msc e 20% Lufthansa)

La palla passa ora al Tesoro