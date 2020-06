Istat prevede crollo Pil Italia: -8,3% nel 2020. Parziale ripresa nel 2021 (+4,6%)

Uno shock senza precedenti la cui quantificazione è connotata “da ampi livelli di incertezza”. Così l’Istat, nelle “Prospettive per l’economia italiana”, definisce l’impatto dell’epidemia di Covid-19 sull’economia italiana. In termini percentuali, l’istituto di statistica si aspetta “una marcata contrazione del Pil nel 2020”, con una caduta dell’8,3%, e “una ripresa parziale nel 2021”, stimando un rialzo del 4,6%.

Nell’anno corrente, la flessione del Pil sarà determinata prevalentemente da una “caduta”per i consumi delle famiglie (-8,7%) a cui si accompagna anche “il crollo” degli investimenti (-12,5%), a fronte di “una crescita dell’1,6% della spesa delle amministrazioni pubbliche”. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte dovrebbero fornire un contributo negativo alla crescita (rispettivamente -0,3%. e -0,8%.).

Non mancano segnali di speranza. Dopo il bimestre marzo-aprile nero, gli indicatori disponibili per il mese di maggio mostrano “alcuni primi segnali di ripresa in linea con il processo di riapertura delle attività”.

“La ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa sostenere – si legge – un miglioramento del clima economico con un effetto positivo sul Pil che, dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, è previsto in aumento nel secondo semestre dell’anno”.

Il mercato del lavoro

L’evoluzione dell‘occupazione, misurata in termini di Ula (Unità lavorative annue), è prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa nel 2021 (+4,1 Lavoro, boom degli inattivi Boom degli inattivi nei primi 4 mesi dell’anno, questo fa calare il tasso di disoccupazione.