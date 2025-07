Investire con l’intelligenza artificiale: i rischi secondo Consob e l’Esma

L’Intelligenza Artificiale si estende sempre di più al mondo degli investimenti. Oggigiorno l’uso dell’IA è sempre più comune, grazie alla crescente disponibilità di strumenti e applicazioni online accessibili al grande pubblico.

Gli investitori hanno accesso a strumenti e applicazioni di IA online pubblici (app) che possono suggerire investimenti basati su conoscenze disponibili al pubblico. Ma i rischi sono dietro l’angolo.

Pur innovative e potenzialmente utili, le tecnologie che si basano sull’Intelligenza Artificiale, presentano anche rischi significativi, specialmente se utilizzate come unica fonte per prendere decisioni finanziarie. A lanciare l’alert agli investitori è una scheda informativa (“factsheet”) pubblicata da ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dalle autorità nazionali, tra cui la nostra Consob, che mira a sensibilizzare i cittadini sui principali aspetti da tenere presenti quando si utilizzano strumenti di IA pubblicamente disponibili per orientarsi negli investimenti.

Investire con l’IA: i consigli di Esma e Consob

Per prima cosa le Autorithy suggeriscono agli investitori di avvicinarsi agli strumenti di IA con cautela e scetticismo.

Assicuratevi di aver compreso i rischi intrinseci alla negoziazione di titoli e prendete in considerazione la possibilità di rivolgervi a professionisti autorizzati, in grado di fornire consigli personalizzati e raccomandazioni su misura.

Inoltre, dice la scheda informativa, “non fidatevi di affermazioni o promesse di rendimenti eccessivamente elevati che sembrano troppo esagerati per essere veri”. In sintesi ecco i consigli delle autorità sull’uso dell’IA quando si investe:

Utilizzateli come una delle tante risorse e considerate la possibilità di affidarvi a professionisti autorizzati.

Evitare gli schemi che promettono di fare arricchire in fretta

Siate scettici nei confronti delle promesse di alti rendimenti attraverso strategie basate sull’IA.

Ricordate che gli strumenti di IA disponibili al pubblico online non hanno alcun obbligo di agire nel vostro interesse.

Siate consapevoli dei limiti e delle potenziali imprecisioni della consulenza generata dall’IA, che può basarsi su informazioni obsolete, errate o incomplete.

Proteggere la propria privacy: questi strumenti potrebbero non disporre di misure di sicurezza adeguate a proteggere i vostri dati personali.

Investimenti: nessuno ha la palla di vetro

L’ESMA e la Consob ricordano che nessuno, compresi gli strumenti di IA, può prevedere con precisione i mercati finanziari. Sebbene l’IA sia una tecnologia promettente, non esistono scorciatoie per la ricchezza.

Ricordate che nessuno, compresi gli strumenti alimentati dall’IA che forniscono idee di trading, può garantirvi il successo nel mercato azionario.

Il consiglio quindi è di non fidarsi esclusivamente agli strumenti di IA disponibili pubblicamente per ottenere informazioni e consigli sugli investimenti. E’ bene diffidare di siti web e di app che affermano di essere in grado di prevedere i prezzi futuri dei titoli con precisione. Anzi, gli strumenti basati sull’IA che forniscono idee di trading possono generare informazioni errate per questo il rischio di perdere denaro, affidandovi solo a questi strumenti è alto.