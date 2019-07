Intesa, sconti su Amazon dai risparmi sul Salvadaio digitale

Intesa Sanpaolo ha stretto un’iniziativa commerciale con Amazon che consentirà ai clienti che accumuleranno risparmi sul Salvadanaio digitale della banca, di convertire il proprio denaro in Buoni regalo del popolare sito di e-commerce, con un vantaggio del 3% per il cliente.

Ad esempio, un risparmio di 300 euro sul Salvadanaio permetterebbe la conversione della somma, via app o Internet banking, in un buono spendibile in acquisti su Amazon del valore di 309 euro. Il Salvadanaio digitale di Intesa Sanpaolo consente di mettere da parte piccole somme impostando in automatico le regole di accantonamento, come arrotondare per eccesso gli acquisti pagati con le carte oppure destinare l’importo equivalente a una rinuncia di spesa periodica o al premio per un comportamento virtuoso.

Con questa iniziativa di open banking, Intesa punta “all’integrazione tra servizi con utilizzo in digitale” con “benefici che vanno interamente alla clientela”, si legge nella nota dell’istituto guidato da Carlo Messina (in foto).

“Condividiamo con Amazon ‘l’ossessione per il cliente’ e questa iniziativa rappresenta un passo importante nell’estensione dei servizi in mobilità”, ha sottolineato Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo. “L’innovazione che abbiamo attuato è strategica sia per i clienti tradizionali, a cui offriamo nuovi motivi di risparmio e di fidelizzazione, sia per i nuovi clienti di ogni d’età. Accanto alla fiducia, alla stabilità, alla sicurezza e alla cura nell’assistenza, per Intesa Sanpaolo è fondamentale offrire alla clientela livelli di servizio e vantaggi di prim’ordine. In questo abbiamo trovato in Amazon un partner ideale ed abbiamo deciso di trasferire al cliente tutti i vantaggi derivanti dalla nostra collaborazione”.