Intesa Sanpaolo premiata come banca dell’anno da The Banker

Intesa Sanpaolo ha nuovamente ricevuto il premio di “Bank of the Year in Italy” da The Banker, testata del Gruppo Financial Times di riferimento per il settore, in occasione dei “Bank of the Year Awards 2021”, premi attribuiti annualmente a livello globale dalla rivista britannica.

Intesa Sanpaolo, le motivazioni del premio

Considerato benchmark nel settore finanziario per la valutazione delle banche a livello globale dal 1926, il premio “Bank of the Year” è un riconoscimento alle migliori istituzioni in tutto il mondo. Indipendenza, autorevolezza e integrità nell’assegnazione degli awards sono testimoniate dalla reputazione del premio, che adotta processi di selezione rigorosi e altamente analitici.

Nell’assegnazione del premio 2021 i giudici hanno dedicato particolare attenzione al ruolo svolto dalle banche nel fornire stabilità e supporto allo sforzo collettivo di ripresa dalla pandemia, attività in cui Intesa Sanpaolo si è distinta. Hanno quindi valutato e premiato la capacità di essere leader nel soddisfare le esigenze dei clienti e più in generale dell’economia guardando al futuro.

È stata inoltre premiata la capacità di adattamento utile a stabilire una crescita di lungo periodo, alla luce dei cambiamenti globali occorsi negli ultimi mesi.

“Lo standing di questo riconoscimento, che premia il successo conseguito dal Gruppo in un periodo di straordinario impegno e trasformazione, rafforza la determinazione con la quale operiamo, ogni giorno, a servizio di una crescita sostenibile e inclusiva. Con l’orgoglio e la responsabilità di prima Banca del Paese, continueremo a mettere la nostra forza e le nostre capacità a disposizione delle imprese e delle famiglie, sia attraverso piani di intervento come quello, già in corso, che prevede oltre 400 miliardi di erogazioni a medio e lungo termine nell’arco del PNRR, sia secondo linee di intervento che saranno presto annunciate con il nuovo Piano d’Impresa 2022-25” ha dichiarato Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo.

Anche Intesa Sanpaolo Bank Albania è stata premiata, con il riconoscimento speciale di “Bank of the Year for Banking in the Community 2021”, per il valore sociale delle iniziative promosse a favore della comunità locale.