Intesa Sanpaolo: 5.000 uscite entro il 2023 e 2.500 nuove assunzioni

Intesa Sanpaolo: 5.000 uscite volontarie entro il 2023. Previste 2.500 assunzioni

Intesa Sanpaolo serra i tempi per l’incorporazione di Ubi Banca, in un momento delicato per il mondo bancario alle prese con la trasformazione tecnologica. L’istituto milanese ha firmato un accordo sindacale che prevede un ricambio generazionale senza impatti sociali e assicurare un’alternativa ai possibili percorsi di riconversione/riqualificazione professionale del Gruppo Intesa Sanpaolo risultante dall’acquisizione di Ubi Banca perfezionata lo scorso 5 agosto.

Intesa Sanpaolo: 5.000 uscite volontarie

L’accordo individua le modalità e i criteri per il raggiungimento dell’obiettivo di almeno 5.000 uscite volontarie entro il 2023, con l’accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà da parte delle persone del Gruppo.

Inoltre secondo l’accordo entro il 2023 saranno effettuate assunzioni a tempo indeterminato nel rapporto di un’assunzione per ogni due uscite volontarie, fino a comunque 2.500 assunzioni, a fronte delle almeno 5.000 uscite volontarie previste, non computando a tal fine le uscite delle persone che saranno trasferite per effetto dei trasferimenti di rami di azienda.

Le assunzioni saranno destinate a sostenere la crescita del Gruppo e le nuove attività, avendo attenzione al supporto alla Rete e alle zone svantaggiate del Paese, anche attraverso la “stabilizzazione” delle persone attualmente in servizio con contratto a tempo determinato.

A livello territoriale il Gruppo prevede che almeno la metà delle assunzioni riguardi le province di insediamento storico di UBI Banca (Bergamo, Brescia, Cuneo e Pavia) e il Sud Italia.

Chi può beneficiare dell’uscita volontaria

L’accordo firmato da Intesa Sanpaolo sulle 5000 uscite con i sindacati prevede in particolare che:

– l’offerta riguardante le uscite volontarie venga rivolta a tutte le persone delle società italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che applicano i CCNL Credito, compresi i dirigenti;

– possa aderire, secondo modalità comunicate dal Gruppo, chi abbia maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2026, incluse le regole di calcolo cosiddette “Quota 100” e “Opzione donna”;

– le persone che, pur avendo aderito all’Accordo Intesa Sanpaolo 29 maggio 2019 o all’Accordo UBI 14 gennaio 2020, non siano rientrate nelle graduatorie possano presentare domanda di uscita volontaria alle condizioni definite;

– nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà risultassero superiori al numero di 5.000 venga redatta una graduatoria unica a livello di Gruppo sulla base della data di maturazione del diritto alla pensione. Nella graduatoria deve essere data priorità alle persone che hanno in precedenza aderito all’accordo 29 maggio 2019 ex Gruppo Intesa Sanpaolo o all’accordo 14 gennaio 2020 ex Gruppo UBI e non siano rientrate tra le uscite previste, nonché ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé e alle persone disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%.