Intemonte ha festeggiato 30 anni di attività all’Alcatraz di Milano

Grande festa ieri sera per il 30° anniversario di Intermonte – Investment bank indipendente specializzata in intermediazione, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – che ha celebrato l’occasione con una serata speciale e il concerto dal vivo di Edoardo Bennato all’Alcatraz di Milano.

Oltre 600 gli invitati – tra dipendenti, clienti e professionisti del mercato – dall’a.d. Guglielmo Manetti (nelal foto insieme a Sandro Valeri, fondatore di Intermonte) per festeggiare il compleanno di un operatore chiave nel segmento delle PMI, da tre decenni punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e internazionali. Specializzata nell’investment banking e nel corporate advisory per le piccole e medie imprese, Intermonte copre con i suoi servizi il 95% del mercato italiano e vanta una posizione di leadership sia nella ricerca finanziaria, con una media di oltre 700 ricerche l’anno, che nel brokerage, con oltre il 10% dei volumi scambiati.

Un compleanno importante in un anno decisivo per la storia di Intermonte, da poco entrata a far parte del Gruppo Banca Generali, operazione che apre le porte a un ventaglio di nuove opportunità, con l’obiettivo di affiancare sempre più piccole e medie imprese in un cammino di crescita e valorizzazione delle loro capacità.