Intelligenza Artificiale: in rampa di lancio Pi, il chatbot chiacchierone

Arriva Pi, il chatbot chiacchierone, una sorta di evoluzione sempre più smart e dalle sembianze “umane” dell’ormai celebre Chat GPT. A lanciarlo è stata Inflection AI, la startup creata da Mustafa Suleyman, già uno dei leader di Google DeepMind. Vediamo tutto nell’analisi.

Le caratteristiche di Pi

In particolare, l’azienda californiana ha affermato che il chatbot Pi è dotato di un software di intelligenza artificiale di ultima generazione ed è dunque stato programmato per essere gentile e servizievole nei confronti del proprio interlocutore. Quello che distingue Pi da altre tecnologie simili infatti è la possibilità di avviare conversazioni con il chatbot (direttamente o tramite messaggi, WhatsApp, Instagram e Facebook) con modalità “empatiche” (al momento solo in inglese).

Chi è Inflection AI

Inflection AI è stata creata da Suleyman, Karén Simonyan e Reid Hoffman (creatore di LinkedIn); l’azienda ha assunto esperti di AI di vari competitor, inclusi OpenAI, DeepMind e Google, ha ottenuto importanti finanziamenti da società di venture capital come Greylock Partners, e Suleyman e Hoffman continuano a rimanere investitori.

Saranno integrate in futuro funzionalità che aiuteranno l’utente come portare a termine determinati compiti online ma attualmente è una IA pensata principalmente per conversazioni “ordinarie, futili e banali”.