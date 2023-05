Instant insurance, a che punto è l’Italia?

Arretra in Italia l’insurtech, ossia l’applicazione delle tecnologie digitali al mondo assicurativo. Lo certificano gli ultimi dati presentati dall’Italian Insurtech Association (IIA), l’associazione che riunisce oltre 200 operatori del settore assicurativo. L’Insurtech Investment Index 2022, ideato da IIA ed elaborato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano. Ma a che punto è invece l’instant insurance?

Ne abbiamo parlato con Marco Fornari (nella foto), ceo di Telepass Broker, l’intermediario assicurativo del Gruppo Telepass che svolge attività di ricerca, su incarico del cliente e in assenza di poteri di rappresentanza da parte di imprese di assicurazione, di prodotti assicurativi ritenuti più idonei alle esigenze specifiche della clientela in ambito mobilità. Le formule, sia instant sia in abbonamento, sono senza obbligo di durata e prevedono l’addebito sul conto corrente indicato dai clienti per il pagamento dei servizi Telepass.

Cos’è l’instant insurance?

L’instant insurance è un modello di assicurazione digitale che consente al cliente di acquistare un’assicurazione per una specifica tipologia di rischio, calibrata sulle sue precise esigenze, stipulabile nel momento esatto in cui può averne bisogno e solo per il tempo necessario. È una prassi nata recentemente, con la digitalizzazione e le tecnologie che hanno consentito di snellire i processi di stipula di una polizza che normalmente prevede tempi lunghi.

A differenza delle assicurazioni tradizionali, che tendono a coprire dai rischi per lunghi periodi di tempo, senza possibilità di interrompere o modificare il servizio, l’instant insurance è pensata per coprire eventi o situazioni ben precise, “verticali”, e per un arco di tempo limitato, con offerte di importo contenuto che per la semplicità e velocità del processo d’acquisto si prestano alla vendita in mobilità. Questi nuovi prodotti non vanno a sostituire la tradizionale offerta assicurativa ma la integrano e la arricchiscono. Le categorie di maggior interesse sono viaggi e sport, mobilità, casa e devices e salute.

Quando parte la copertura assicurativa?

La decorrenza della copertura assicurativa può variare: può essere immediata, a partire da una data e ora specificata nel contratto. Per esempio, sci e micro-mobilità urbana richiedono l’attivazione della copertura immediata (tipica anche dell’embedded insurance, ovvero le coperture assicurative offerte come servizio aggiuntivo assieme all’acquisto di un prodotto o servizio), mentre per la polizza travel la decorrenza della garanzia può essere differita (la attivo prima di partire per il viaggio).

Telepass Broker utilizza per lo sci, e presto anche per la mobilità legata all’utilizzo di tutti i suoi servizi, una soluzione innovativa per la sottoscrizione delle polizze: in pratica, ogniqualvolta si verifichi una specifica situazione, come l’utilizzo dello skipass, il noleggio del monopattino o l’ingresso in autostrada, il cliente può ricevere, nel rispetto delle disposizioni di legge, una notifica che invita alla sottoscrizione di una microcopertura instant, con effetto immediato per l’intera durata dell’evento assicurato. La polizza si trasformerà in automatico in stagionale o annuale qualora venisse raggiunto l’importo di quest’ultime coperture.

Come si possono sottoscrivere le instant insurance?

Tutto il processo di attivazione e gestione delle polizze instant, dal preventivo, alla stipula, al pagamento, avviene in modo completamente digitale e può essere effettuato da diversi dispositivi, come pc, smartphone e tablet, ed è quindi molto facile e veloce. Generalmente esiste un modulo online con le informazioni necessarie per la copertura e la relativa preventivazione, e per il perfezionamento sono previsti pochi e semplici passaggi di informazione ed accettazione circa la normativa di vendita a distanza, gli aspetti legal e compliance relativi alla distribuzione assicurativa, alla privacy e gestione dei dati personali.

La comodità di sottoscrivere le polizze tramite app Telepass è che il cliente può scegliere di addebitare il costo dell’assicurazione sul conto collegato al contratto Telepass, su cui viene già addebitato il canone Telepass e tutti i servizi ad esso collegati. Le procedure di sottoscrizione della polizza sono così più snelle e più semplici.

Quali sono i vantaggi dell’instant insurance?

Oltre alla possibilità di assicurare specifici rischi per periodi di tempo limitati, e quindi l’estrema flessibilità dei prodotti e adattabilità alle esigenze specifiche del cliente, l’instant insurance ha condizioni di assicurazione e prezzo molto trasparenti, proprio per adattarsi a questo tipo di vendita “fast&smart”, senza necessità di fornire documenti cartacei o di attendere la valutazione del rischio da parte dell’assicuratore, diversamente dalle polizze tradizionali che richiedono generalmente molti passaggi e controlli prima di essere attivate. Possono invece essere sottoscritte in tempi brevissimi, in qualunque momento e da qualunque luogo. Gran parte del merito è dovuto all’intelligenza artificiale e all’analisi avanzata dei dati: automatizzazione e digitalizzazione dei processi rappresentano una delle principali differenze tra polizze tradizionali e istantanee.

Quali soluzioni di instant insurance sono disponibili in Italia?

L’offerta instant insurance viene proposta in Italia in tre forme:

Compagnie tradizionali , concentrate essenzialmente sulla parte travel;

, concentrate essenzialmente sulla parte travel; Broker con piattaforme digitali con offerta open al mercato retail, una formula basata sull’attesa passiva della domanda;

con offerta open al mercato retail, una formula basata sull’attesa passiva della domanda; Distributori non assicurativi (utility, e-commerce), che si basano sul trigger, ovvero l’offerta attiva al cliente sulla base delle necessità imminenti (esempio: assicurazione sci).

Telepass, con la sua offerta, rientra nell’ultima categoria. All’attivazione del servizio, ad esempio, dello skipass, propone anche l’assicurazione abbinata.

A che punto è l’Italia nell’instant insurance?

Il mercato italiano dell’instant insurance è ancora relativamente giovane e in via di sviluppo, con pochi attori consolidati ed ancor meno affermati rispetto ad altre geografie europee in termini di penetrazione di acquisto e di consapevolezza delle polizze on demand.

Va però detto che l’offerta si sta evolvendo: se i primi esempi in Italia erano limitati a bisogni ben precisi e non proprio quotidiani, soprattutto polizze viaggio (ad esempio assistenza, ritardo volo, bagaglio) o assicurazione infortuni per attività sportive non agonistiche (ad esempio lo sci per un giorno), si affacciano ora sul mercato servizi assicurativi attivabili in modalità instant ma di durata superiore, per lo più abbinati a specifici beni, quali elettrodomestici (ad esempio lavatrice, lavastoviglie, forno ecc.), dispositivi elettronici (HI-FI, TV LCD-LED, ecc.) smartphone e tablet.

In questo scenario in cui l’instant insurance in Italia sta vivendo un costante sviluppo, anche l’offerta Telepass è in espansione e, al momento, si concentra sui servizi di mobilità classici legati all’auto (RC Auto, collisione in autostrada), al mondo viaggi (sci, viaggi) e alla persona (infortuni fuori casa)

Qual è la differenza tra instant insurance e on demand insurance?

La differenza è molto sottile. L’instant insurance può essere considerata come un sotto-insieme del più ampio gruppo delle assicurazioni on demand, un modello alla cui base c’è la logica della subscription economy, tipica di realtà dell’entertainment come le piattaforme streaming, che offre ai clienti la possibilità di scegliere e acquistare rapidamente il prodotto più adatto alle esigenze tramite marketplace digitali.

L’on demand insurance può avere varie declinazioni: oltre all’instant insurance, caratterizzata da polizze on e off relative a momenti e situazioni ben precise, troviamo infatti anche le polizze pay-per-use o usage based, i cui prezzi e caratteristiche dipendono dall’utilizzo effettivo dell’oggetto/servizio cui si riferisce l’assicurazione, inclusive (o embedded) ovvero le coperture assicurative offerte come servizio aggiuntivo assieme all’acquisto di un prodotto o servizio, che attualmente valgono oltre il 70% della raccolta e che si stima saranno la tipologia che vedrà la crescita maggiore. L’offerta di distribuzione assicurativa del Gruppo Telepass può essere considerata esemplificativa di queste ultime due categorie, con il suo sistema best-fare collegato all’acquisto di un servizio, come lo skipass.