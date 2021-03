Infor e Altea IN: partnership rafforzata all’insegna del cloud

Una partnership che dura da 28 anni quella tra Infor e Altea IN, società di Altea Federation specializzata nella fornitura di soluzioni applicative e consulenza. La nuova collaborazione punta su un’offerta tecnologica innovativa, basata sul sistema ERP Infor LN e una serie di soluzioni complementari che rappresentano una nuova proposition di grande valore per l’intero settore manifatturiero.

Cloud, sempre più strumento di agilità per le aziende

Da tempo, Infor e Altea IN sono impegnate nella realizzazione di percorsi di digitalizzazione delle aziende, in cui l’ERP costituisce il cuore. Infor LN ne è la soluzione di punta: un sistema ERP internazionale disponibile in Cloud su Amazon Web Services (AWS), che include molteplici funzionalità per soddisfare le specifiche esigenze delle imprese manifatturiere e ottimizzare diversi processi aziendali. Ed è proprio il Cloud l’elemento vincente e sempre più apprezzato dalle aziende del settore che ne hanno scelto i vantaggi.

In un contesto di mercato in continua evoluzione e sempre più sfidante, il Cloud diviene infatti uno dei mezzi più validi per le imprese nel raggiungimento di obiettivi di flessibilità e agilità.

Nello specifico, l’offerta Cloud di Infor offre soluzioni multi-tenant specifiche per il settore, permettendo quindi alle aziende di affidarsi ad un unico interlocutore per la gestione completa di numerose soluzioni: dal software, all’hardware, all’infrastruttura, oltre al monitoraggio delle performance, il backup e il recovery.

Inoltre, Infor offre un modello di rilascio degli aggiornamenti su base mensile con un basso impatto sul sistema e sull’operatività dell’azienda, riducendo così i costi, oltre a facilitare l’adozione di nuove tecnologie (quali IoT e Intelligenza Aritificiale) in tempi immediati.

Nel 2020 crescita delle imprese che usano il Cloud multi-tenant

Sempre più imprese stanno scegliendo il Cloud per semplificazione, affidabilità, sicurezza e abbattimento dei costi.

In particolare, in grande crescita quelle che si affidano specificamente al Cloud di Infor: tra queste, D-Orbit, prestigiosa azienda del settore aerospace&defence, e Caem Magrini, realtà italiana che opera nella produzione di scaffalature modulari per negozi.

“Le aziende hanno maturato una vera consapevolezza delle potenzialità e dei ritorni misurabili offerti dal Cloud multi-tenant”, ha dichiarato Bruno Pagani, Sales Director di Infor per l’Italia. “Velocità, agilità e scalabilità sono elementi imprescindibili per il successo delle aziende e il Cloud Infor ne è la chiave, come dimostra la crescita di adozione che abbiamo registrato nel 2020. La nostra avanzata tecnologia insieme alla profonda competenza di Altea IN supporteranno al meglio i clienti nei loro percorsi di innovazione”.

Da parte sua, nel corso degli anni Altea IN ha saputo distinguersi per il suo approccio consulenziale strutturato ed empatico, con un particolare focus sul connubio “Human-Tech”, elemento imprescindibile per il successo di ogni progetto tecnologico.