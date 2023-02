Inflazione Usa non rallenta, la Fed sarà più restrittiva

L’ultima rilevazione sull’inflazione degli Stati Uniti ha evidenziato un aumento maggiore delle aspettative, mettendo in difficoltà la Federal Reserve per quanto riguarda il controllo dei prezzi. L’indice PCE esclusi i prodotti alimentari e l’energia è aumentato del 0,6% a gennaio, raggiungendo un +4,7% rispetto all’anno precedente, come riportato dal Dipartimento del Commercio. Wall Street aveva previsto rispettivamente letture del 0,5% e del 4,4%.

Il tasso di inflazione complessivo, che include anche i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, è aumentato rispettivamente del 0,6% e del 5,4%. I mercati finanziari hanno reagito negativamente al report, con i futures legati al Dow Jones Industrial Average in calo di oltre 300 punti.

Il consumo delle famiglie è aumentato più del previsto a causa dell’aumento dei prezzi, salendo del 1,8% rispetto al mese precedente rispetto alle stime del 1,4%. Il reddito personale è aumentato dell’1,4%, superiore alle stime dell’1,2%. Il tasso di risparmio personale è aumentato, raggiungendo il 4,7%. Commenta Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia:

“La speranza degli investitori per una pausa nel processo di rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve serve allontanarsi sempre più dopo il dato superiore alle attese dell’indice core PCE, principale misura di inflazione utilizzata dalla Federal Reserve. È evidente che questi dati confermano i timori dei membri più hawkish all’interno della commissione operativa della Federal Reserve (il cosiddetto FOMC). L’inflazione core dimostra di essere persistente su livelli alti e non ancora in un sentiero di ritorno verso l’obiettivo del 2%. Come hanno mostrato anche le cifre sul mondo del lavoro usa (nfp, tasso di disoccupazione, crescita dei salari e richieste di sussidi di disoccupazione) l’economia statunitense rimane ancora surriscaldata e serviranno ulteriori azioni dalla banca centrale per raffreddarla. Crediamo che la Federal Reserve continuerà il processo di rialzo dei tassi di interesse molto più a lungo del previsto, aumentando il costo del denaro per almeno 4 riunioni (marzo, maggio, giugno e luglio) di 25 punti base portando i tassi di riferimento al 5,50%-5,75%”.

Tutti i dati indicano che l’inflazione è accelerata all’inizio del nuovo anno, ponendo la Fed in una posizione in cui probabilmente continuerà a aumentare i tassi di interesse. La banca centrale ha alzato i tassi di riferimento di 4,5 punti percentuali da marzo 2022, poiché l’inflazione ha raggiunto il suo livello più alto degli ultimi 41 anni.

La Federal Reserve segue da vicino l’indice PCE in quanto tiene conto delle abitudini di spesa dei consumatori, come la sostituzione di beni a prezzi più bassi con quelli più costosi. Ciò fornisce una visione più accurata del costo della vita.

I suoi membri tendono a concentrarsi maggiormente sull’inflazione core, poiché ritengono che fornisca una visione a lungo termine migliore dell’inflazione, anche se la Fed segue ufficialmente l’indice PCE.

Gran parte dell’aumento dell’inflazione di gennaio è stato causato da un aumento del 2% dei prezzi dell’energia. I prezzi degli alimentari sono aumentati dello 0,4%. Beni e servizi sono aumentati entrambi dello 0,6%. Su base annua, i prezzi alimentari sono aumentati dell’11,1%, mentre quelli dell’energia del 9,6%.