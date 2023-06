Inflazione Usa cala al 4%, il minimo da 2 anni

L’ultimo rapporto del Dipartimento del Lavoro ha rivelato che il tasso di inflazione negli Stati Uniti si è raffreddato a maggio, raggiungendo il suo tasso annuo più basso in più di due anni. Questa notizia potrebbe alleviare la pressione sulla Federal Reserve per continuare ad aumentare i tassi di interesse, che ha caratterizzato i recenti dibattiti sulla politica monetaria.

I dati di oggi

Secondo l’indice dei prezzi al consumo, che misura i cambiamenti nel costo di una varietà di beni e servizi, l’inflazione è aumentata solo dello 0,1% nel mese di maggio, portando il livello annuale al 4%. Sebbene questo aumento su base annua sia il più basso da marzo 2021, quando l’inflazione iniziò a salire verso livelli non visti negli ultimi 41 anni, il quadro non è del tutto ottimista quando si escludono i prezzi volatili degli alimentari ed energetici.

La cosiddetta inflazione core, che esclude gli alimentari ed energetici, è salita dello 0,4% nel mese di maggio ed è rimasta al 5,3% rispetto all’anno precedente. Questo indica che, sebbene le pressioni sui prezzi si siano in qualche modo attenuate, i consumatori sono ancora sottoposti a una certa pressione finanziaria.

Nonostante ciò, tutti questi numeri sono in linea con le stime, il che significa che gli economisti non sono stati sorpresi da questi risultati. Inoltre, i mercati finanziari sembrano non aver reagito fortemente al rilascio dei dati sull’inflazione, mostrando una leggera tendenza positiva nei future azionari e una diminuzione dei rendimenti dei Treasury.

Quali settori stanno influenzando l’inflazione

Uno dei fattori che hanno contribuito a mantenere sotto controllo l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo è stato il calo del 3,6% dei prezzi dell’energia. I prezzi del cibo, d’altra parte, sono aumentati solo dello 0,2%. Tuttavia, è importante notare che i prezzi dei rifugi hanno registrato un aumento del 0,6%, contribuendo maggiormente all’incremento dell’IPC. I costi legati all’alloggio rappresentano circa un terzo della ponderazione complessiva dell’indice.

Alcuni settori hanno mostrato aumenti significativi nei prezzi. Ad esempio, i prezzi dei veicoli usati sono aumentati del 4,4%, mantenendo la tendenza di aprile. I servizi di trasporto, invece, sono aumentati dello 0,8%. Questi dati evidenziano la complessità dell’economia statunitense, in cui alcuni settori stanno vivendo un aumento dei prezzi mentre altri mostrano una moderazione.

Il dato è stato accolto positivamente dai lavoratori. Infatti, la retribuzione oraria media, corretta per l’inflazione, è aumentata dello 0,3% nel mese di maggio, secondo il Bureau of Labor Statistics. Su base annua, gli utili reali sono aumentati dello 0,2%, dopo essere stati negativi per gran parte del periodo di aumento dell’inflazione degli ultimi due anni.

Un aspetto interessante emerso dal rapporto è la discrepanza tra i numeri principali e quelli core. Di solito, l’indice di tutti gli articoli precede la misura escludendo cibo ed energia, ma negli ultimi tempi non è stato così. Questa discrepanza deriva principalmente dall’aumento dei prezzi della benzina che si è verificato nel 2022. I prezzi alla pompa raggiunsero un massimo di oltre $5 al gallone, un record negli Stati Uniti. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, i prezzi della benzina sono diminuiti del 19,7%, come indicato nel rapporto BLS.

Mentre i prezzi della benzina sono diminuiti, quelli degli alimentari sono ancora in aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, alcuni prodotti hanno registrato una diminuzione dei prezzi a maggio, come nel caso delle uova, che sono diminuite del 13,8%. I prezzi dei servizi di trasporto hanno invece registrato un aumento del 10,2%. Le tariffe aeree sono in calo del 13,4% su base annua.