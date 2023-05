Inflazione, quali sono le città italiane più care?

L’andamento dei prezzi e l’inflazione sono due fattori che incidono direttamente sul costo della vita dei cittadini italiani. In base ai dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) relativi al mese di aprile, l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato una classifica delle città più care d’Italia, prendendo in considerazione non solo i capoluoghi di regione o i comuni più popolosi, ma l’intero territorio nazionale.

Le città con maggiore inflazione

Al primo posto della graduatoria si trova Milano, dove l’inflazione tendenziale pari al 9% ha un impatto significativo sulle spese delle famiglie. Infatti, per una famiglia media, l’aumento dei prezzi corrisponde a una spesa aggiuntiva di ben 2443 euro all’anno. Nonostante non sia la città con l’inflazione più alta, Milano si distingue per l’ammontare dell’incremento dei costi.

Al secondo posto troviamo Bolzano, che, con un aumento dei prezzi dell’8,5%, registra una spesa annua aggiuntiva di 2.259 euro per famiglia. La città altoatesina, pur avendo perso lo storico primato, continua a essere una delle località più care d’Italia.

Sul gradino più basso del podio si piazza Siena, con un’inflazione del 9,6%. Qui, una famiglia tipo deve fare i conti con una spesa supplementare di 2164 euro all’anno. Nonostante sia una città di medie dimensioni, Siena si distingue per l’alta inflazione e i conseguenti rincari dei prezzi.

Al quarto posto si trova Varese, con un aumento dei prezzi dell’8,1% che si traduce in una stangata di 2.136 euro per una famiglia media. Seguono Trento, con un aumento del 8,1% e una spesa aggiuntiva di 2.120 euro, e Grosseto, con un’inflazione del 9,4% e una spesa extra di 2.119 euro.

Alla settima posizione troviamo Genova, che condivide il titolo di città con l’inflazione più alta d’Italia, pari al 9,7%, insieme a Brindisi. Qui, una famiglia media deve fare fronte a un aumento dei costi di 2.114 euro l’anno. Mantova si piazza all’ottavo posto con un’inflazione dell’8,3% e una spesa aggiuntiva di 2.107 euro, seguita da Como con un aumento del 7,9%, equivalente a 2.083 euro di spesa in più.

Chiude la top ten delle città più care in Italia Lecco, con un’inflazione dell’8,2% e una spesa supplementare di 2.082 euro all’anno. Le differenze tra queste città dimostrano quanto il costo della vita possa variare all’interno del territorio italiano.

Le città più virtuose

Dall’altra parte della classifica, la città più virtuosa in termini di spesa aggiuntiva più bassa è Potenza, che presenta l’inflazione più bassa del Paese, pari al 5,8%. Qui, una famiglia media deve affrontare un incremento dei costi di soli 1145 euro l’anno. Al secondo posto si colloca Catanzaro, con un aumento dei prezzi del 6,8% e una spesa aggiuntiva di 1.270 euro. Seguendo da vicino, al terzo posto, c’è Campobasso con un’incremento dell’7,3% e una spesa annua supplementare di 1.337 euro.

Proseguendo nella classifica delle città più economiche, troviamo Reggio Calabria con un’incremento dei costi del 7,3% e una spesa aggiuntiva di 1.363 euro. Seguono Cagliari con un aumento del 7,4% e una spesa extra di 1.390 euro, e Sassari con un’incremento del 7,8% che si traduce in una spesa annua di 1.404 euro in più.

Al settimo posto si colloca Bari, con un’ inflazione dell’8,2% e una spesa aggiuntiva di 1.423 euro. Seguono Ancona con un aumento dei prezzi del 7,2% e una spesa extra di 1.431 euro, e Caserta con un’incremento del 7,4% che comporta una spesa annua supplementare di 1.439 euro.

Chiudono la classifica delle città più virtuose Caltanissetta e Trapani, entrambe con un’ inflazione del 8,1% e una spesa aggiuntiva di 1.545 euro all’anno. Queste città si distinguono per un tasso di inflazione più contenuto rispetto alle altre città italiane prese in considerazione.

La classifica delle regioni

Osservando la classifica delle regioni più “costose”, troviamo in testa il Trentino con un’inflazione annua dell’8,2% e un aggravio medio di 2.131 euro a famiglia su base annua. Segue la Lombardia, dove l’aumento dei prezzi dell’8% si traduce in un’impennata del costo della vita pari a 2.079 euro. Al terzo posto troviamo la Liguria, la regione con l’inflazione più alta d’Italia, che raggiunge il 9,7% e implica un rincaro annuo di 2.001 euro.

Dall’altra parte della classifica, la Basilicata si conferma come la regione più virtuosa con un’ inflazione del 5,9%, equivalente a un aumento dei costi di 1.142 euro all’anno. Segue il Molise, con un incremento dei prezzi del 7,4% e una spesa aggiuntiva di 1.355 euro. La Puglia si posiziona al terzo posto tra le regioni più virtuose, con un’ inflazione dell’8,6% e una spesa extra di 1.392 euro.