Inflazione galoppante nel Regno Unito: eccezione tra le economie avanzate

Secondo i dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il Regno Unito è l’unico paese tra le nazioni ricche del Gruppo dei Sette in cui l’inflazione continua ad aumentare. L’organizzazione con sede a Parigi ha dichiarato martedì che l’inflazione su base annua nel G7 è scesa al 4,6% a maggio, in calo rispetto al 5,4% di aprile, raggiungendo il livello più basso dal settembre 2021.

Il trend al ribasso è stato osservato nella maggior parte delle economie avanzate a maggio, con un’inflazione annuale inferiore negli Stati Uniti, in Canada, in Francia, in Germania, in Italia e in Giappone.

L’inflazione continua a colpire

I prezzi al consumo nel Regno Unito per tutti gli articoli sono aumentati del 7,9% a maggio rispetto all’anno precedente, secondo quanto affermato dall’OCSE, registrando un lieve aumento rispetto al 7,8% di aprile. Ciò accade mentre molte delle principali banche centrali iniziano a considerare la possibilità di porre fine ai loro aggressivi aumenti dei tassi di interesse, nonostante il raffreddamento dei prezzi, sebbene l’inflazione rimanga elevata.

Il mese scorso, la Banca d’Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base al 5%, un aumento maggiore rispetto alle aspettative di molti. Il tredicesimo aumento consecutivo dei tassi da parte della BOE porta il tasso base al livello più alto dal 2008.

Questa mossa, che ha alimentato i timori di una crisi ipotecaria, ha segnato una divergenza rispetto alle altre principali banche centrali che sono state in grado di rallentare o sospendere gli aumenti dei tassi di interesse.

L’inflazione su base annua, misurata dall’indice dei prezzi al consumo, si è nettamente ridotta al 6,5% a maggio, rispetto al 7,4% di aprile. Ciò significa che l’inflazione complessiva nell’OCSE è ora al livello più basso dal dicembre 2021.

Nel frattempo, l’inflazione energetica è scesa al -5,1% a maggio rispetto all’anno precedente, rispetto allo 0,7% di aprile.

Quali sono le cause di tutto ciò?

Secondo esperti ed economisti, ci sono diversi fattori che contribuiscono all’aumento dei prezzi nel Regno Unito. Uno dei principali motivi è il recente rialzo dei costi delle materie prime. Sia il petrolio che i prodotti alimentari hanno subito un aumento dei prezzi a livello globale, mettendo sotto pressione l’economia britannica. La Brexit ha inoltre causato una serie di problemi nell’approvvigionamento delle merci, portando a una scarsità di alcuni prodotti e all’aumento dei costi di trasporto.

Inoltre, i problemi nel settore energetico hanno aggravato ulteriormente la situazione. Il Regno Unito si è trovato ad affrontare una carenza di gas naturale, con il conseguente aumento dei prezzi dell’energia. Ciò ha avuto un impatto significativo sui costi di produzione e ha spinto al rialzo i prezzi dei beni e dei servizi.

Inoltre, la BoE sta monitorando attentamente l’andamento dell’economia e si è impegnata a intervenire ulteriormente se necessario. La banca centrale potrebbe prendere in considerazione un ulteriore aumento dei tassi di interesse in futuro se l’inflazione continuasse a crescere. Tuttavia, queste misure potrebbero avere un impatto negativo sull’economia, rallentando la spesa delle famiglie e la domanda di beni e servizi.

Secondo fonti, il governo britannico e la BoE sono su un percorso di collisione in merito alle azioni da intraprendere per affrontare l’inflazione crescente. Mentre la BoE sta cercando di contenere l’inflazione attraverso l’aumento dei tassi di interesse, il governo sembra più incline a intraprendere misure di stimolo economico per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione sui consumatori e sull’economia.