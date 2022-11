Inflazione, a novembre stabile all’11,8%. Il Pil sale dello 0,5%

Primi segnali di stabilizzazione per l’inflazione, che sembra aver esaurito la sua spinta al rialzo anche grazie al calo degli energetici non regolamentati. Secondo le stime preliminari dell’Istat, a novembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,5% su base mensile (era stato del 3,4 nel mese di ottobre) e dell’11,8% su base annua (come nel mese precedente).

“Dopo la brusca accelerazione di ottobre, a novembre l’inflazione, che rimane a livelli record del marzo 1984 (quando fu +11,9%), è stabile” commenta l’Istat. Accelerano invece, anche se di poco, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa che comprende i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, passando da +12,6% a +12,8%. Rallentano, al contrario, quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,9% a +8,8%). “Se nei prossimi mesi continuasse la discesa in corso dei prezzi all’ingrosso del gas e di altre materie prime, il fuoco dell’inflazione, che ha caratterizzato sin qui l’anno in corso, potrebbe iniziare a ritirarsi”, osserva l’Istat.

Se l’inflazione inizia a mostrare i primi segnali di stabilizzazione, i dati sul Pil del terzo trimestre mostrano una crescita dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, con una crescita acquisita per l’intero 2022 pari al 3,9%. Vengono così confermate le stime di un mese fa. L’Istat commenta in proposito: