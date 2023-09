India, dopo la Luna ora si punta al Sole. I piani spaziali del paese emergente

Qualche giorno dopo il notevole successo della missione lunare dell’India, l’attenzione della nazione si sposta ora verso il sole. L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO) ha annunciato che il veicolo spaziale Aditya-L1 verrà lanciato il 2 settembre alle ore 11:50 (le 08:20 italiane) dallo spazioporto di Sriharikota. L’obiettivo di questa missione è lo studio del sole e dei suoi effetti sulla meteorologia spaziale. Un lancio che segnerà un momento di grande importanza per l’India, poiché inaugurerà il suo primo osservatorio spaziale dedicato allo studio del sole. Questo compito offrirà un significativo vantaggio: la possibilità di osservare il sole ininterrottamente, senza subire occultazioni o eclissi.

Mercoledì scorso, l’India ha raggiunto un risultato notevole diventando la quarta nazione a effettuare un atterraggio sulla Luna. Questa realizzazione è stata ottenuta con un budget iniziale relativamente modesto di 75 milioni di dollari. La Nasa e l’Agenzia Spaziale Europea hanno già messo in orbita veicoli per lo studio del Sole, ma questa sarà la prima volta per l’India, un paese che negli ultimi anni ha dato vita ad una nuova politica per lo spazio. Un piano che potrebbe portare il paese emergente a diventare una delle maggiori potenze spaziali d’Asia.

Il lancio della sonda Aditya: cosa studierà

La sonda Aditya, che significa appunto sole in hindi, sarà collocata in un’orbita aureola attorno al punto lagrangiano 1 del sistema Sole-Terra, situato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Questa posizione permetterà all’astronave di osservare il sole senza ostacoli, secondo quanto dichiarato in un rapporto dell’ISRO. I punti di Lagrange sono posizioni nello spazio in cui un corpo di piccola massa (come un satellite) tende a rimanere fermo rispetto ad altri due molto più grandi (come la Terra e il Sole). La risultante di questa forza può essere sfruttata per mantenere una posizione stabile nello spazio e ridurre il consumo di carburante, simile a delle “aree di parcheggio” destinate alle navicelle spaziali.

La missione si propone di esaminare il vento solare, che potrebbe potenzialmente causare turbamenti sulla Terra, inclusa l’interferenza con i sistemi di comunicazione e navigazione. Oltre a questo, la navetta effettuerà diagnosi sulla temperatura, velocità e densità del plasma nei circuiti coronali e coronali, oltre a esaminare lo sviluppo delle espulsioni di massa coronale, oltre a osservazioni delle particelle e del plasma solare per approfondire la comprensione della dinamica delle particelle solari. Nel 2019, il governo indiano ha stanziato un budget di 46 milioni di dollari per questa missione.

Cos’è la Indian Space Policy 2023

Negli anni recenti, l’ISRO non solo ha finanziato la ricerca spaziale, ma ha anche sostenuto la produzione di vettori e componenti per le missioni. Questo aspetto è ribadito dalla Indian Space Policy 2023, un documento di 11 pagine che rappresenta un significativo cambiamento rispetto alla tradizione spaziale e industriale del paese. In breve, il documento regola l’apertura del settore spaziale al coinvolgimento del settore privato, delineando un quadro completo di meccanismi definiti, modelli, processi e procedure per l’operatività dell’industria spaziale indiana. Un chiaro passo avanti nell’ingresso ufficiale e ben regolamentato dell’India nella commercializzazione dello spazio, in linea con l’approccio internazionale noto come “New Space Economy”.

Negli ultimi anni, l’India ha sperimentato un notevole aumento nell’ecosistema delle startup tecnologiche spaziali, con l’apertura ai privati che hanno avviato lanci di propri satelliti. Questa mossa ha avuto un impatto rilevante sulla scena politica globale, specialmente considerando l’impressionante crescita economica dell’India, che nel 2022 ha registrato un aumento del PIL del paese del 7%. L’approccio unico dell’India alla “New Space Economy” coniuga l’approccio tradizionale al settore spaziale con la filosofia imprenditoriale e la flessibilità tecnologica dell’era digitale, contribuendo a sviluppare le eccellenze del paese.

L’obiettivo è che l’economia spaziale diventi una colonna portante dell’India, promuovendo lo sviluppo tecnologico e l’incremento dei benefici economici attraverso un utilizzo commerciale dello spazio. L’India intende sfruttare il potenziale dello spazio per stimolare il progresso socio-economico, preservare l’ambiente e promuovere la ricerca scientifica, con una prospettiva di esplorazione pacifica dello spazio esterno.

I piani dell’India per lo spazio

L’India Space Policy 2023 sottolinea che l’ISRO si impegnerà non solo a dimostrare le capacità di volo spaziale umano, ma anche a sviluppare una roadmap a lungo termine per una presenza umana sostenibile nello spazio. Una prospettiva che porta l’India a giocare un ruolo attivo in questa evoluzione. L’idea di colonie spaziali, originata da Gerard K. O’Neill negli anni ’70, potrebbe influenzare gli equilibri globali e nazionali nel lungo periodo. L’ISRO si impegna non solo in promesse di trasferimento tecnologico, ma a condurre studi e missioni sull’uso delle risorse spaziali, l’esplorazione celeste e l’abitabilità extraterrestre, con occhio alla colonizzazione delle orbite spaziali e la loro sostenibilità.

Un ruolo cruciale sarà giocato dall’Indian National Space Promotion & Authorisation Centre (IN-SPACe), un’organizzazione governativa autonoma che promuoverà, gestirà, guiderà e autorizzerà le attività spaziali nel paese. L’IN-SPACe è incaricato di promuovere attivamente l’iniziativa e l’industria private, con l’obiettivo di far diventare l’India un fornitore preferito di servizi e prodotti spaziali globalmente. Questo sforzo per coinvolgere il settore privato, compresa la manifattura, nell’infrastruttura spaziale punta a far crescere la quota dell’India nell’economia spaziale globale dal 2% al 9% entro il 2030, secondo gli obiettivi delineati dalla India Space Policy 2023.