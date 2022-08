In vacanza con la consulenza finanziaria. Alla scoperta della Toscana

La consulenza finanziaria non va in vacanza. Ma i consulenti finanziari, ogni tanto, sì. Ecco perché ci siamo fatti raccontare da loro le bellezze e le particolarità della regione dove vivono. Perché notoriamente, i “locali” sanno sempre consigliare i posti migliori dove andare e mangiare. In questa puntata della nuova rubrica estiva parliamo dalla Toscana, dove ci accompagna il consulente finanziario indipendente Alessandro Ruocco.

Quali posti consiglia di visitare?

Consiglio Livorno per la bellezza della passeggiata a mare (Terrazza Mascagni), Pisa per piazza dei Miracoli, piazza dei Cavalieri ed i Lungarni, Lucca per la bellezza delle mura e del centro storico cittadino, Pistoia, Prato, Arezzo e Grosseto perché hanno centri storici ben conservati e misconosciuti, che valgono ben più di quanto non conosca il grande pubblico, Firenze e Siena… perché sono Firenze e Siena, cioè musei a cielo aperto che ci invidia tutto il mondo.

Dove suggerisce di mangiare?

Suggerisco Alla Barrocciaia in piazza Cavallotti a Livorno per i suoi panini; Da Gagarin in Via del Cardinale, 24 a Livorno per la torta di ceci; da Perseus in viale Don Minzoni, 10/R, a Firenze, per la bistecca alla fiorentina.

In quali locali vale la pena andare?

Sicuramente a La Ponceria, nel caratteristico quartiere La Venezia a Livorno (in Via Borra 40), perché fanno la “bevanda nazionale” livornese, il ponce appunto, davvero bene.

Come consiglia di arrivarci?

Per arrivare in qualunque città toscana basta seguire le opportune autostrade e superstrade, che collegano tutte le città tra di loro. Per le strade particolari, imperdibile la SS 222 chiantigiana, che attraversa la nota zona vitivinicola, tra Firenze e Siena, o qualunque altra “strada del vino”, cui è dedicato un intero sito web.

Dove consiglia di andare alle famiglie con figli?

In Toscana uno su tutti, imperdibile: Collodi, con il suo parco dedicato a Pinocchio ed al suo mondo. Si trova in via San Gennaro, 5, a Collodi, frazione di Pescia, in provincia di Pistoia. Per tornare tutti bambini, e ricordare come era bello esserlo.