In Italia il più alto numero di frodi finanziarie contro l’Ue

L’Italia si aggiudica un triste primato essendo il paese Ue che subisce il danno più grande dalle frodi finanziarie contro il bilancio comunitario. Il dato risulta dal rapporto 2022 delle attività della Procura europea (Eppo), che analizza il primo anno solare completo di lavoro dell’ufficio.

Nel dettaglio l’Italia ha inviato all’Eppo 345 denunce da cui emerge un danno di 3,2 miliardi di euro, e di questi, 2,7 miliardi derivano da frodi sull’Iva transfrontaliera. La relazione annuale sulle attività della Procura europea nel 2022 mostra una chiara attenzione alle frodi comunitarie che colpiscono le entrate pubbliche, in particolare le frodi transfrontaliere in materia di Iva. Alla fine del 2022, l’Eppo aveva 1117 indagini attive con danni complessivi stimati a 14,1 miliardi di euro, di cui quasi la metà (47%) derivanti da frodi sull’Iva.

Nel 2022, l’Eppo ha ricevuto e trattato 3318 segnalazioni di reato e ha aperto 865 indagini. Inoltre, i giudici hanno concesso il congelamento di 359,1 milioni di euro in indagini dell’Eppo (rispetto ai 147,3 milioni di euro del 2021), il che rappresenta più di sette volte il budget dell’organizzazione per il 2022. Laura Kövesi, procuratore capo europeo ha dichiarato:

“A un anno e mezzo dall’inizio delle nostre attività, il potenziale dell’Eppo non può essere ignorato. Nel 2022 abbiamo dimostrato che l’Eppo ha una capacità senza precedenti di identificare e rintracciare flussi finanziari volatili e accordi legali opachi. Abbiamo dimostrato che la velocità, l’efficienza e i vantaggi informativi delle indagini condotte dall’Eppo rendono difficile la concorrenza dei tradizionali metodi di coordinamento transfrontaliero. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo fare di più. L’Eppo è ben lungi dall’aver raggiunto il suo pieno potenziale. Se vogliamo che l’Eppo faccia la differenza in modo duraturo, abbiamo bisogno di adeguamenti organizzativi e giuridici. Ciò include la revisione del regolamento Eppo e l’assegnazione ai casi Eppo di investigatori specializzati in frodi finanziarie in tutti gli Stati membri partecipanti”.