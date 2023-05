Imprese, quali sono i marchi italiani che valgono di più?

I marchi italiani sono da sempre sinonimo di qualità e stile, ma quali di essi valgono di più? Questa è la domanda che spesso si pongono coloro che cercano di investire nel mondo dei brand, o semplicemente di acquistare un prodotto di alta gamma. Secondo i dati di Brand Finance, società leader a livello mondiale nella valutazione e consulenza sui marchi, i marchi italiani stanno vivendo un momento di grande rafforzamento e crescita del valore.

Marchi di maggiore valore

Gucci si conferma il brand italiano di maggiore valore, con un valore di 17 miliardi di euro e un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Con un punteggio pari a 86 su 100 e un equivalente Brand Rating AAA, Gucci è uno dei cinque brand italiani più forti e rappresenta un esempio di eccellenza italiana riconosciuto in tutto il mondo.

Ma Gucci non è l’unico marchio italiano in crescita. Lamborghini, il famoso brand di auto sportive, ha registrato un aumento del valore del 149%, portando il valore del brand a 4,1 miliardi di euro. Anche il marchio di moda Prada ha visto crescere il suo valore del 50% e ha raggiunto i 4,6 miliardi di euro.

Ferrari, con un punteggio pari a 91/100 ed un equivalente brand rating AAA+, si conferma il brand italiano più forte e, grazie ad una crescita del 3%, raggiunge il valore di 7,2 miliardi di euro.

Ma non solo i marchi del lusso stanno vivendo un momento di grande crescita. Anche altri marchi italiani come A2a, Illy, Aperol e Iliad hanno visto un aumento del valore generato dalla loro immagine e reputazione.

Tuttavia, nonostante questi ottimi risultati, il valore dei marchi italiani resta relativamente basso rispetto ai marchi di altri paesi come Francia e Regno Unito. Questo è dovuto principalmente alla dimensione medio piccola delle imprese italiane. Ad esempio, se i marchi italiani valgono quasi il doppio di quelli spagnoli, valgono la metà o meno della metà di quelli britannici e francesi, e meno di un terzo di quelli tedeschi.

Aumentare la percezione e il valore dei marchi italiani

Per aumentare fatturato e i margini, le imprese italiane dovrebbero cercare di incrementare il valore monetario dei marchi, rafforzando il livello di attrattività razionale ed emozionale. Da un lato dovrebbero migliorare ulteriormente la qualità e la quantità degli investimenti relativi al prodotto, alla promozione, alla distribuzione e al prezzo. Dall’altro lato, dovrebbero identificare e investire su uno scopo sociale che vada oltre il profitto e non si limiti alla troppo inflazionata sostenibilità ambientale, in modo da meglio ingaggiare gli stakeholder chiave.

Il brand nazionale

La valutazione dei marchi italiani non è solo importante dal punto di vista economico. Infatti, il livello di attrattività dei marchi commerciali è influenzato anche dal brand nazione e viceversa. Da un lato, una buona immagine e reputazione di un marchio italiano può contribuire a migliorare l’immagine dell’Italia a livello internazionale. D’altra parte, il prestigio e la reputazione dell’Italia come paese possono riflettersi positivamente sui marchi italiani, aumentando la loro credibilità e appeal presso i consumatori.

Ci sono molte ragioni per cui i marchi italiani sono così popolari. Uno dei motivi principali è la loro lunga tradizione di artigianato di alta qualità e di produzione di prodotti di lusso. I consumatori in tutto il mondo hanno imparato a riconoscere e apprezzare la qualità e il design distintivo dei prodotti italiani, che spesso rappresentano un’eccellenza nella manifattura e nel gusto.

Inoltre, la cultura e lo stile di vita italiani sono stati spesso fonte di ispirazione per molte marche internazionali. L’Italia è un paese che ha una lunga storia e un patrimonio culturale molto ricco, che ha influenzato molte forme d’arte e di design. Questo ha contribuito a creare uno stile di vita che viene spesso associato all’Italia e che molte marche cercano di emulare o incorporare nei loro prodotti.

Non da ultimo, la fama dei marchi italiani è stata alimentata dalla loro presenza in importanti eventi di moda, design e arte a livello internazionale. Molti marchi italiani partecipano a queste manifestazioni e vi presentano le loro collezioni, attirando l’attenzione di giornalisti, buyer e appassionati di moda. Questi eventi contribuiscono a creare un’immagine di eccellenza e di innovazione per i marchi italiani, che sono spesso considerati pionieri in molti settori.