Immobiliare europeo in ripresa: perché e dove investire

Dopo la crisi finanziaria ritorna l’interesse degli investitori per il mattone. Complice le politiche monetarie accomodanti delle banche centrali, tornano in auge gli immobili e soprattutto quello europeo. Lo rende noto su La Stampa Damien Marichal, co-gestore delle strategie sull’immobiliare quotato europeo di Degroof Petercamp secondo cui aggiungere al proprio portafoglio diversificato un’esposizione al settore immobiliare quotato, ne migliora sia l’efficienza complessiva sia il profilo di rischio/rendimento.

Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, afferma l’analista, in media “il settore immobiliare quotato possiede beni immobili di migliore qualità rispetto al mercato”. Inoltre il settore è meno incline alla volatilità e non vi sono correlazioni alte coi tassi di interesse.

Ma sono soprattutto gli immobili del mercato ESG (Environment, social, governance) quindi legati a ambiente, impatto sociali e gestione societaria che vanno per la maggiore come afferma Dan Grandage della divisione ESG Real Estate di Aberdeen Standard Investments.